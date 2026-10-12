Bärbel Bas tritt als SPD-Chefin und Ministerin zurück

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BERLIN. SPD-Chefin Bärbel Bas hat am Montag ihren Rücktritt vom Parteivorsitz erklärt und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um ihre Entlassung als Bundesarbeitsministerin gebeten. Die 58jährige begründete ihren Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter. Sie benötige Zeit, um den Verlust zu verarbeiten, und sehe sich derzeit nicht in der Lage, ihre politischen Aufgaben weiterhin in vollem Umfang wahrzunehmen.

„Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten“, erklärte Bas. Zugleich beklagte sie, dass die öffentlichen Angriffe auf ihre Person in den vergangenen Tagen zugenommen hätten.

Dabei übte sie ausdrücklich Kritik am Koalitionspartner CDU/CSU. Ihr Bundestagsmandat will die Duisburger Sozialdemokratin behalten. Bereits seit Ende September hatte sich Bas weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihr letzter öffentlicher Termin war laut Bild eine Kabinettssitzung am 23. September. Anschließend sagte sie wegen des Trauerfalls zahlreiche Verpflichtungen ab. Auch an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit nahm sie nicht teil.

Bärbel Bas tritt als SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin zurück. 👇 https://t.co/CsXVAlMUak — Robin Alexander (@robinalexander_) October 12, 2026

Klingbeil verurteilt Angriffe auf Bas

SPD-Co-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil reagierte betroffen auf die Entscheidung seiner Parteikollegin. Er sei darüber „sehr traurig“, könne ihren Rückzug aus persönlichen Gründen jedoch nachvollziehen. Zugleich wandte er sich gegen den Umgang mit Bas während ihrer Trauerzeit. „Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig. Sowas gehört sich nicht“, erklärte der Bundesfinanzminister.

Zwischen Bas und der Union hatte es zuletzt erhebliche Auseinandersetzungen über die Sozialpolitik gegeben. CDU und CSU verlangten von der Arbeitsministerin Fortschritte bei den geplanten Reformen des Rentensystems und des Arbeitsmarktes. Unionspolitiker hatten für den Fall weiterer Verzögerungen sogar damit gedroht, die von Klingbeil geplante Einkommensteuerreform zu blockieren.

Auch innerhalb der SPD standen Bas und Klingbeil nach mehreren verlorenen Landtagswahlen unter Druck. Der Frankfurter SPD-Unterbezirk hatte zuletzt eine Neuwahl der Parteiführung noch in diesem Herbst verlangt. Klingbeil lehnte Ende September eine Trennung von Regierungs- und Parteiämtern ab und bekräftigte seinen Anspruch, beide Funktionen weiter auszuüben.

Nachfolge in Partei und Regierung offen

Bas hatte das Arbeitsministerium am 6. Mai 2025 übernommen. Zuvor war sie von Oktober 2021 bis März 2025 Präsidentin des Deutschen Bundestages gewesen. Ende Juni 2025 wählte die SPD sie an der Seite Klingbeils zur Parteivorsitzenden. Die Sozialdemokratin gehört dem Bundestag seit 2009 an und vertritt dort den Wahlkreis Duisburg I.

Mit ihrem Rückzug muss die SPD nun sowohl den Parteivorsitz als auch das Arbeitsministerium neu besetzen. Wer Bas in der Bundesregierung nachfolgen soll und wie die Sozialdemokraten ihre Doppelspitze wieder vervollständigen wollen, war zunächst offen. (rr)