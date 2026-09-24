Aus welchen Ländern kommen religiöse Gefährder in Deutschland?

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BERLIN. Zum Stichtag 1. September 2026 haben sich insgesamt 152 Gefährder aus dem Bereich „religiöse Ideologie“ mit mindestens einer ausländischen Staatsangehörigkeit in Deutschland aufgehalten. 60 von ihnen sind Doppel- beziehungsweise Mehrfachstaatsbürger, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess hervorgeht, die der JUNGEN FREIHEIT vorliegt. Mit 45 Personen, die ausschließlich eine Staatsangehörigkeit besitzen, sind Syrer hier die am häufigsten auftauchenden Staatsbürger. Insgesamt haben also fast 70 Prozent der Gefährder eine fremde Staatsbürgerschaft.

Weitere vier Personen haben sowohl die deutsche als auch die syrische Staatsbürgerschaft. Jeweils ein Gefährder hat einen syrischen und einen türkischen, beziehungsweise einen syrischen und einen irakischen Pass. Insgesamt sechs Gefährder besitzen ausschließlich die afghanische Staatsbürgerschaft, drei Personen sind zugleich deutsche und afghanische Staatsbürger.

Zehn der Gefährder besitzen nur einen irakischen Pass, zwei Personen sind zugleich deutsche und irakische Staatsbürger. Weitere zwei Iraner werden als Gefährder geführt, eine weitere Person ist sowohl iranischer, als auch deutscher Staatsangehöriger. Hinzu kommen zwei Tunesier, sowie zwei Personen mit jeweils einem deutschen und einem tunesischen Pass.

Hess: „Es ist politisches Totalversagen“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Hess zeigte sich gegenüber der JUNGEN FREIHEIT alarmiert über diese Zahlen. „Diese Extremisten sind nicht irgendwo. Sie halten sich in Deutschland auf. Sie leben unter uns. Die Frage lautet nicht, ob sie zuschlagen – sondern wann“, warnte Hess.

Wer vor Assad aus Syrien geflohen sei, „hätte nach dessen Ende längst nach Syrien zurückkehren müssen“, monierte der AfD-Abgeordnete. „Erst recht gilt das für Straftäter und für Gefährder, von denen die Behörden ausgehen, dass sie früher oder später Anschläge verüben. Dass sie weiter hier sind, ist kein Versehen. Es ist politisches Totalversagen.“ Der Staat dürfe nicht warten, „bis es wieder Verletzte oder Tote gibt“. Der Pflicht, seine Bürger zu schützen, käme der Staat nicht nach, solange ausländische Gefährder im Land geduldet würden. (st)