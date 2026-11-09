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Panzer, Drohnen, Aufrüstung: Auf Generalleutnant Freuding wartet eine Mammutaufgabe

Panzer, Drohnen, Aufrüstung: Auf Generalleutnant Freuding wartet eine Mammutaufgabe

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Generalleutnant Christian Freuding ist designierter Generalinspekteur der Bundeswehr.
Generalleutnant Christian Freuding ist designierter Generalinspekteur der Bundeswehr.
Generalleutnant Christian Freuding ist designierter Generalinspekteur der Bundeswehr. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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Auf Generalleutnant Freuding wartet eine Mammutaufgabe

Der kommende Generalinspekteur der Bundeswehr muss einiges ändern, um die Truppe auf ihre neuen Aufgaben vorzubereiten. Für Freuding bedeutet das mehr, Drohnentechnik in die Armee zu integrieren. Wer ist der Mann, dessen Gesicht viele aus den sozialen Medien kennen?

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Generalleutnant Christian Freuding ist designierter Generalinspekteur der Bundeswehr. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
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