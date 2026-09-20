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Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
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JF-Reportage: Auf den Spuren des Linksterroristen Daniel V.

JF-Reportage: Auf den Spuren des Linksterroristen Daniel V.

JF-Reportage: Auf den Spuren des Linksterroristen Daniel V.

Das Bild zeigt eine Demonstration der linksextremen Szene in Köln.
Das Bild zeigt eine Demonstration der linksextremen Szene in Köln.
Die linksextreme Szene demonstriert in Köln: Behörden befürchten weitere Sabotageaktionen. Foto: JF
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Auf den Spuren des Linksterroristen Daniel V.

Die Spur des mutmaßlichen Strom-Saboteurs Daniel V. führt tief in die linksextreme Szene. Diese feiert die Aktion – und plant weitere Anschläge auf die Infrastruktur. Die JUNGE FREIHEIT hat sich im Milieu umgesehen.

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Die linksextreme Szene demonstriert in Köln: Behörden befürchten weitere Sabotageaktionen. Foto: JF
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