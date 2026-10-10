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Sonntagsfrage: Auch in Brandenburg: Keine Regierung ohne AfD und BSW möglich

Sonntagsfrage: Auch in Brandenburg: Keine Regierung ohne AfD und BSW möglich

Sonntagsfrage: Auch in Brandenburg: Keine Regierung ohne AfD und BSW möglich

AfD-Wahlparty 2024 in Brandenburg: Damals noch hauchdünn der SPD unterlegen. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Sonntagsfrage
 

Auch in Brandenburg: Keine Regierung ohne AfD und BSW möglich

Der Osten wird immer blauer: In einer neuen Insa-Umfrage knackt die AfD Brandenburg erstmals die 40-Prozent-Marke. Die regierende SPD kommt nur auf die Hälfte davon – und müsste sich gleich mit vier Parteien zusammenschließen.
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ERFURT. Die brandenburgische AfD hat erstmals in ihrer Geschichte 40 Prozent in einer Sonntagsfrage zur Landtagswahl erreicht. Damit bekäme sie laut dem Meinungsforschungsinstitut Insa doppelt so viele Stimmen wie die SPD des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Das BSW, das derzeit in Sachsen-Anhalt mit der AfD über eine inhaltliche Zusammenarbeit verhandelt, kommt auf sieben Prozent. Damit wäre keine Koalitionsbildung ohne eine der beiden Parteien möglich.

Laut Insa käme Rot-Schwarz in Brandenburg nur noch auf 29 Prozent. Bild: JF Quelle: Insa

Im Vergleich zur vorherigen Insa-Sonntagsfrage vom März gewann die AfD sechs Punkte hinzu, während die Sozialdemokraten vier Prozentpunkte einbüßten. SPD-Juniorpartner CDU bekam hingegen neun Prozent, fünf Prozentpunkte weniger als im März. Damit liegen sie mit der Linkspartei gleichauf, deren Zustimmung um zwei Prozentpunkte wuchs. Damit würden sie in den Brandenburger Landtag zurückkehren. Auch die Grünen würden den Einzug mit sieben Prozent (plus zwei Prozentpunkte) schaffen. Das BSW verlor einen Prozentpunkt im Vergleich zu März.

So würde der Brandenburger Landtag laut der Insa-Umfrage aussehen. Bild: JF Quelle: Insa

Brandenburgs BSW zerbrach nach Streit mit der SPD

Bei der Landtagswahl 2024 hatte noch die SPD mit 30,9 Prozent gewonnen, während die AfD auf 29,2 Prozent kam. Das BSW wurde drittstärkste Kraft mit 13,5 Prozent, die CDU hingegen 12,1 Prozent. Die Linkspartei und die Grünen verpassten hingegen deutlich den Einzug in den Landtag. Nach der Wahl bildete Woidke eine Koalition mit der von Sahra Wagenknecht gegründeten Partei. Nach Streit um die Zustimmung zum Rundfunkstaatsvertrag zerbrach die BSW-Fraktion im Landtag. Deren Finanzminister Robert Crumbach wechselte zusammen mit Jouleen Gruhn in die SPD, woraufhin diese eine Koalition mit der CDU bildete (JF berichtete).

In Sachsen-Anhalt hatte die AfD am 6. September die Landtagswahl mit 43,8 Prozent gewonnen, verfügt aber über keine eigene Mehrheit. Seitdem verhandelt die Partei von Ulrich Siegmund mit dem BSW über inhaltliche Zusammenarbeit. Letztere Partei unterstützte bereits die Wahl des AfD-Abgeordneten Tobias Rausch zum ersten Landtagspräsidenten der Partei bundesweit. (kuk)

AfD-Wahlparty 2024 in Brandenburg: Damals noch hauchdünn der SPD unterlegen. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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