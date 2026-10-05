Auch die Justizminister verwehren Sachsen-Anhalt den Vorsitz

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HAMBURG. Die Justizminister der Bundesländer haben den turnusgemäßen Wechsel des Justizministerkonferenz-Vorsitzes an Sachsen-Anhalt verhindert. Demnach führt Hamburg die Runde im ersten Halbjahr 2027 weiter und gibt sie danach an Hessen ab. „Es entsteht der fatale Eindruck, dass Sachsen-Anhalt gezielt übergangen wird, um eine mögliche AfD-Regierung vom Vorsitz der Justizministerkonferenz fernzuhalten“, kommentierte der Hamburger AfD-Fraktionsvorsitzende und justizpolitische Sprecher, Dirk Nockemann, die Entscheidung am Montag.

Ursprünglich hätte Magdeburg den Vorsitz zum 1. Januar 2027 übernehmen sollen. Die Hamburger Justizbehörde begründet den Schritt mit der noch offenen Regierungsbildung. Diese soll allerdings bereits im Dezember zum Abschluss kommen. „Die Fortführung des Vorsitzes durch Hamburg und die frühere Übernahme durch Hessen wurde in enger Abstimmung im Kreis der Justizministerien der Länder vereinbart“, teilte die Hamburger Senatsverwaltung mit. „Im Jahr 2028 führt Hessen den Vorsitz regulär fort.“

Nockemann wertet das Vorgehen als ein „erschreckendes Maß an Demokratieverachtung“. Die Argumentation aus dem Haus von Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) sei „hochgradig undemokratisch, unehrlich und unseriös“. Die Hamburger AfD fordert auch angesichts der über 100.000 offenen Verfahren in der Hansestadt, die Rolle des Vorsitzes abzugeben und „den regulären Turnus uneingeschränkt einzuhalten“.

Dasselbe Muster bei Innenministern und Länderchefs

Nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt haben bereits zwei andere Runden ähnliche Schritte unternommen. Die Innenminister der Länder kippten das Einstimmigkeitsprinzip, das seit der Gründung der Konferenz 1954 galt (JF berichtete). Künftig reichen 13 von 16 Stimmen. Der Umlaufbeschluss fiel ohne Debatte in einem schriftlichen Verfahren. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte zuvor verlangt, Erkenntnisse aus den Themen Rechtsextremismus und Spionage von einer möglichen AfD-Regierung fernzuhalten.

Auch die Runde der Ministerpräsidenten verwehrte Sachsen-Anhalt den Konferenzvorsitz (JF berichtete). Nach einem Verzicht von Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) führt Rheinland-Pfalz unter Regierungschef Gordon Schnieder (CDU) die Runde ein weiteres Jahr. Schleswig-Holstein übernimmt erst zum 1. Oktober 2027. Schnieder begründete das mit vorhandenen Strukturen und dem Wunsch nach Kontinuität. (rsz)