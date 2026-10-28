Asylklagen sorgen für erhöhten Personalbedarf beim Migrationsamt

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NÜRNBERG. Die hohe Zahl von Klagen abgelehnter Asylbewerber wirkt sich auch auf den Personalbedarf im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aus. So sind in der Nürnberger Behörde mit Stand vom 1. Oktober dieses Jahres knapp 430 Vollzeitstellen für die gerichtlichen Prozessvertretung vorgesehen, teilte das zuständige Bundesinnenministerium in seiner Antwort auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Peter Felser (AfD) mit.

Damit hat der Bedarf zwei Monate vor Jahresende schon fast das Niveau von Dezember 2025 mit rund 440 Stellen erreicht. Ende 2024 waren für diese Tätigkeiten knapp 380 Stellen eingesetzt, heißt es in der Regierungsantwort, die der JUNGEN FREIHEIT exklusiv vorliegt.

Legt man die üblichen Personalkostensätze für die unterschiedlichen Laufbahngruppen zugrunde, so folgen aus dem aktuellen Stellenbedarf jährliche Kosten von mehr als 33 Millionen Euro, die im Bamf allein für die gerichtliche Vertretung der Behörde anfallen. Insgesamt sind rund 8.400 Mitarbeiter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge beschäftigt. Gemessen daran befassen sich etwa fünf Prozent des Personals hauptsächlich mit den juristischen Auseinandersetzungen in Asylverfahren.

AfD-Politiker äußert scharfe Kritik

Wie jüngst berichtet, wird die Mehrzahl der vom Bamf als unbegründet abgelehnten Asylanträge mittlerweile juristisch angefochten. Wie die JF berichtete, waren im August dieses Jahres bundesweit 196.315 solcher Verfahren anhängig. Bereits zu Jahresbeginn hatte der Deutsche Richterbund vor den Belastungen durch eine Welle von Asylklagen gewarnt, die die Verwaltungsgerichte stark unter Druck setze.

Angesichts der finanziellen Folgen kritisierte der AfD-Abgeordnete Felser die offenkundigen Widersprüche zwischen Ankündigungen der Bundesregierung und der Realität: „Wo soll, bitte schön, die Migrationswende sein, wenn permanent Millionen unserer Steuerzahler rausgeblasen werden für völlig aussichtslose Asylklagen, die überwiegend dazu dienen, die Abschiebungen der Kläger zu verzögern?“

Deutschland lasse sich „an der Nase herumführen und sieht zu, wie wertvolle Ressourcen von Verwaltung und Justiz blockiert und die Steuerzahler für Blankoverfahren zur Kasse gebeten werden“, sagte Felser der JUNGEN FREIHEIT.

Weitere Asylklagen erwartet

Dabei dürfte die Zahl der Asylklagen vor den Verwaltungsgerichten in absehbarer Zeit nicht zurückgehen. So soll laut Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) das Bamf in diesem Herbst den Schutzstatus von Syrern aberkennen. Beginnen werde man die Widerrufsprüfung bei alleinreisenden jungen Männern, die Sozialhilfe beziehen. Generell habe ein Schutztitel nur so lange Bestand, wie ein entsprechender Schutzbedarf besteht, betonte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. „Dieser Bedarf und hierauf beruhende Aufenthaltstitel würden bei einer sich weiter stabilisierenden Lage in Syrien „auf das Fortbestehen des Schutzgrundes hin überprüft werden“.

Konkrete Zahlen, wie viele Syrer dies betreffen könnte, nannte das Ministerium seinerzeit nicht. Voraussetzung für eine Rückführung sei, „dass die betreffende Person vollziehbar ausreisepflichtig ist“. Dies müsse durch die zuständige Ausländerbehörde in jedem Einzelfall noch einmal festgestellt werden. Ende Juli dieses Jahres waren rund 14.500 Syrer ausreisepflichtig, davon hatten laut Regierungsangaben 11.500 Personen noch eine Duldung. (vo)