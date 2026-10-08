Antisemitismus-Papier soll Rot-Rot-Grün den Weg zur Macht ebnen

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BERLIN. Linke, SPD und Grüne haben sich auf die Aufnahme von Sondierungsgesprächen für eine gemeinsame Berliner Regierung verständigt. Voraussetzung ist ein Papier zum Umgang mit Antisemitismus, auf das sich die Parteien am Mittwoch nach mehrstündigen Verhandlungen einigten, wie die Welt berichtet. Es soll noch im Laufe des Donnerstags vorgestellt werden.

Die bislang drei Vorgespräche drehten sich laut dem Bericht ausschließlich um Antisemitismusvorwürfe gegen die Linkspartei und die Clan-Nähe einzelner Mitglieder. SPD und Grüne hätten verlangt, dass die Linke beim Schutz jüdischen Lebens auch vor personellen Konsequenzen in den eigenen Reihen nicht zurückschreckt.

Das vereinbarte Papier soll ein Bekenntnis zum Schutz der Juden in Berlin und eine Ausweitung der Landesprogramme gegen Antisemitismus enthalten. Hinzu kommt nach Informationen der Zeitung ein zweistufiges Verfahren für Fälle, in denen Abgeordnete der drei Parteien durch antisemitisches Verhalten auffallen.

Drei Experten sollen strittige Fälle prüfen

Zunächst sollen die parlamentarischen Geschäftsführer der drei Fraktionen den jeweiligen Fall beraten. Kommen sie zu einer gemeinsamen Bewertung, soll nach der beschriebenen Vereinbarung ein Ausschluss des betroffenen Abgeordneten aus seiner Fraktion folgen. Bei Uneinigkeit soll ein Gremium aus drei Experten eingeschaltet werden.

Stellen diese antisemitisches Verhalten fest, soll es ebenfalls personelle Konsequenzen geben. Wer dem Expertengremium angehören und wie das Verfahren im Einzelnen ausgestaltet werden soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Wortlaut der Vereinbarung war zunächst nicht öffentlich.

Die Linken-Spitze um Elif Eralp soll sich lange gegen einen solchen Mechanismus gesträubt haben. Nach Darstellung der Welt fürchtete sie Solidarisierungsaktionen und Proteste innerhalb der eigenen Fraktion. Erst vor dem dritten Treffen habe sie nachgegeben, weil andernfalls die Gespräche mit SPD und Grünen zu scheitern drohten.

Neuköllner Linken-Politikerin könnte außen vor bleiben

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht dem Bericht zufolge auch Vanessa Emde aus dem Linken-Kreisverband Neukölln. SPD und Grüne hätten insbesondere ihre antiisraelischen Äußerungen im Blick gehabt. Emde gewann bei der Abgeordnetenhauswahl ein Direktmandat und gehört zu den führenden Politikern ihres Kreisverbands.

Nach Informationen der Welt soll sie in der kommenden Woche nicht in die neue Linksfraktion aufgenommen werden. Eine Bestätigung aus der Partei gab es dafür zunächst nicht. Eine Nichtaufnahme in die Fraktion würde ihr das gewonnene Abgeordnetenmandat nicht nehmen.

Mit der Verständigung über die Antisemitismus-Regeln wäre allerdings noch keine Koalition vereinbart. Auf erfolgreiche Sondierungen müssten erst Koalitionsverhandlungen folgen. Zudem wollen die Parteien ihre Mitglieder auf Parteitagen über weitere Schritte entscheiden lassen.

Auch inhaltlich bleiben erhebliche Differenzen. Die Linke strebt die Enteignung privater Wohnungsunternehmen an, während die SPD dies im Wahlkampf ausgeschlossen hat. Weiteren Konfliktstoff bietet die innere Sicherheit. Bis zur Bildung einer gemeinsamen Regierung könnten deshalb noch mehrere Wochen vergehen. (rr)