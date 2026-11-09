„Angriff auf die Republik“: AfD kritisiert Hissen der Palästina-Flagge vor Reichstag

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BERLIN. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Sven Tritschler hat nach dem Austausch der Deutschlandflagge gegen eine Palästina-Fahne vor dem Reichstag (die JF berichtete) ein juristisches und sicherheitspolitisches Nachspiel gefordert. Die Aktion vom Sonntag sei ein „Angriff auf die Republik“, erklärte der AfD-Politiker am Montag in einer Pressemitteilung. Er sprach von einer „Pali-Schande“, die Konsequenzen für die Verantwortlichen haben müsse.

Tritschler sieht darin auch das Ergebnis eines seit Jahren gestörten Verhältnisses zu den deutschen Nationalsymbolen. Der natürliche Umgang mit Schwarz-Rot-Gold sei den Deutschen durch „linksgrüne Indoktrination“ abhandengekommen, kritisierte er.

Als Beispiel führte er die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an, die während des Wahlkampfs 2013 eine Deutschlandflagge vor laufenden Kameras beiseitegelegt hatte. Zudem erinnerte Tritschler an einen Vorfall mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Diese sei von der Bundestagspolizei ermahnt worden, als sie in einem Nachbargebäude des Reichstags eine Deutschlandflagge schwenkte. Nun hätten Linksextremisten ausgerechnet auf dem Platz der Republik die Nationalflagge entfernt und durch eine Palästina-Fahne ersetzt. Für den AfD-Politiker steht damit auch die Frage im Raum, wie der Staat künftig seine Symbole schützen will.

Frei bringt Bannmeile um den Bundestag ins Spiel

Auch in der Union werden Forderungen nach Konsequenzen laut. Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) regte an, die Wiedereinführung einer Bannmeile um das Parlament zu prüfen. „Mit Blick auf die immer aggressiveren Protestformen stellt sich die Frage, ob der bisherige Schutz noch ausreicht“, sagte er der Rheinischen Post. Der Staat müsse Grenzen ziehen können, wenn gezielte Störungen und Einschüchterungen die Arbeit von Parlament und Regierung beeinträchtigten.

++EIL++ Palestina-Aktivisten hissen Flagge vor Reichstag! https://t.co/wXRMm7XKKg — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) November 8, 2026

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hatte bereits am Sonntag einen besseren Schutz des Parlaments verlangt. Sie bezeichnete es gegenüber der Bild als unfassbar, dass „Palästina-Chaoten“ nicht einmal vor der Einheitsflagge Halt machten. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verurteilte den Vorfall als „Akt der absoluten Respektlosigkeit“. CSU-Generalsekretär Martin Huber sprach von einer „abscheulichen Aktion“.

Derzeit liegt der Reichstag bereits in einem sogenannten befriedeten Bezirk. Dort sind Versammlungen unter bestimmten Voraussetzungen möglich, solange die Arbeit des Parlaments nicht beeinträchtigt wird. Eine klassische Bannmeile würde darüber hinausgehen. Frei stellte allerdings klar, dass Proteste auch künftig in Sichtweite der politischen Entscheidungsträger möglich bleiben müssten.

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Staatsschutz ermittelt gegen drei Männer

Ein 22jähriger Mann hatte am Sonntagvormittag den knapp 30 Meter hohen Fahnenmast auf dem Platz der Republik erklommen. Dort nahm er die Deutschlandflagge ab, warf sie zu Boden und hisste stattdessen eine Palästina-Fahne. Zwei weitere Männer im Alter von 20 und 32 Jahren unterstützten ihn vom Boden aus und filmten die Aktion.

Gegen 12.30 Uhr kletterte der Mann selbstständig wieder herunter. Die Polizei entfernte anschließend mit Unterstützung der Feuerwehr die Palästina-Fahne. Der 22jährige kam zunächst in Gewahrsam, während seine beiden Begleiter nach polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Ob der Kletterer inzwischen ebenfalls freigelassen wurde, geht aus der bisherigen offiziellen Mitteilung nicht hervor.

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt gegen die Beteiligten unter anderem wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole, gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die entfernte Deutschlandflagge ist die sogenannte Flagge der Einheit, die seit der Wiedervereinigung 1990 vor dem Reichstag weht. Sie gilt als nationales Denkmal und erinnert an den 3. Oktober 1990. (rr)