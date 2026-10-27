Amokfahrt in Niedersachsen hat offenbar Clanbezug

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NEUSTADT AM RÜBENBERGE. Nach dem ein Clanmitglied mehrere Menschen in der niedersächsischen Neustadt am Rübenberge überfahren hatte, nahm die Polizei drei Personen an seiner Anschrift fest. Die am Vorfall Beteiligten gehören nach Angaben der Polizei „Großfamilien an, die in Teilen bereits im Zusammenhang mit Clankriminalität polizeilich in Erscheinung getreten“ seien, wie sie am Dienstag morgen mitteilte. Inwieweit die Festgenommenen hingegen im Zusammenhang mit der Tat stünden, sei noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Zum Vorfall war es am späten Montag abend gekommen. Der mutmaßliche Täter steuerte laut der Polizei einen BMW in eine Personengruppe, die sich auf der Straße aufhielt. Nach dem Überfahren floh er und ließ das Auto zurück. Der Beschuldigte und die Verletzten sollen sich gekannt haben. Nach der Tat seien mehrere Autos beschädigt worden, berichtet die dpa. Ein Reporter habe von platten Reifen, einer zerstörten Heckscheibe und Einschusslöchern gesprochen.

Über 2.600 Clanstraftaten in Niedersachsen

Die Polizei wurde auf den Vorfall während einer allgemeinen Verkehrskontrolle aufmerksam. Als sie davon mitbekamen, reagierten sie mit Schüssen in Richtung des BMW. Der Tatort wurde mehrere Stunden lang zwecks Spurensicherung abgesperrt. Die Verletzten schweben nicht in Lebensgefahr.

In ganz Niedersachsen hatte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 2.691 Straftaten mit Bezug zu kriminellen Großfamilien verzeichnet. Die meisten davon entfallen auf Rohheitsdelikte wie Körperverletzung, Vermögens- und Fälschungsdelikte sowie Diebstähle. Über 56 Prozent der Tatverdächtigen hat den deutschen Pass. Besonders aktiv im Bundesland sind der libanesische Miri-Clan und die arabisch-kurdische Al-Zein-Großfamilie. (kuk)