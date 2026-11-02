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Berliner Linke: Als erstes fällt Neukölln an die Terror-Sympathisanten

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Linken-Politiker Ahmed Abed soll Neuköllner Bürgermeister werden.
Linken-Politiker Ahmed Abed soll Neuköllner Bürgermeister werden.
Linken-Politiker Ahmed Abed soll Neuköllner Bürgermeister werden. Foto: picture alliance/dpa | Markus Lenhardt
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Als erstes fällt Neukölln an die Terror-Sympathisanten

Ahmed Abed, Vertrauter diverser Terror-Unterstützer, soll Bürgermeister von Berlin-Neukölln werden. Ausgerechnet ein „antifaschistisches Dossier“ erhebt nun massive Vorwürfe. Die Linke hält trotzdem an ihrem Kandidaten fest.

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