Als die AfD ein Antifa-Verbot fordet, schreit Helge Lindh die Union an

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BERLIN. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess hat am Donnerstag im Bundestag ein Verbot der gewalttätigen Antifa gefordert. Anlass waren zwei von der AfD eingebrachte Anträge, wonach Linksextremismus stärker verfolgt und Anschläge auf die Infrastruktur in der polizeilichen Kriminalstatistik gesondert dokumentiert werden sollen. Der Wahlsieg der Linkspartei in Berlin und ihre Clanverbindungen zeigen, dass Linksextremismus „viel zu lange verharmlost, weggesehen, relativiert und verschwiegen“ worden sei, monierte Hess.

Linksextremismus müsse entschieden bekämpft werden. „Und sobald wir Regierungsverantwortung tragen, wird diese Maxime auch konsequent umgesetzt“, versprach Hess.

Schwere Vorwürfe erhob der AfD-Politiker auch gegen die Grünen und die SPD in Berlin, weil diese aktuell Sondierungsgespräche für eine Landesregierung in Berlin vorbereiten. „Diese sogenannten Parteien der Mitte wollen zukünftig Judenhass nicht mehr verurteilen und bekämpfen, sondern in verschiedenen Gremien diskutieren.“ Das sei „eine Schande für unser Land“.

Doch auch die Union habe „aktiv zu dieser Entwicklung beigetragen“, schließlich kooperiere diese in Thüringen und Sachsen mit der Linkspartei. „Links ist nicht vorbei, wie der Bundeskanzler behauptet. Sondern links bestimmt nahezu vollumfänglich die desaströse Politik unseres Landes“, monierte Hess. „Erst, wenn diese unsägliche Brandmauer weg ist, ist links vorbei. Also reißen Sie das unsinnige Ding endlich ein“, forderte Hess in Richtung der Unionsfraktion.

CDU-Frau teilt gegen SPD und Grüne aus

Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein übte scharfe Kritik an der Linkspartei – vor allem am Berliner Landesverband. „Demokraten arbeiten nicht mit dem organisierten Verbrechen zusammen“, sagte Klein mit Blick auf die Linkspartei und die mutmaßlichen Clan-Verbindungen ihres Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak. Auch nicht mit Islamisten und Judenhassern, führte sie aus. Das sei bisher selbstverständlich gewesen.

Es sei „ein beispielloser Tiefpunkt in der Geschichte dieses Hauses“, dass so etwas im Bundestag überhaupt diskutiert werden müsse. Wer die Rote Hilfe verharmlose und Gewalt relativiere, verstoße gegen alles, worauf diese Gesellschaft aufgebaut sei, betonte die Christdemokratin.

Sollten SPD und Grüne einen Einzug der Linkspartei ins Rote Rathaus zulassen, sei das „eine offene Infragestellung des antiextremistischen Konsenses – ausgerechnet von jenen, die sich stets mit dem erhobenen Zeigefinger zu Rettern der Demokratie erklären“, kritisierte die CDU-Politikerin.

Koçaks Mandat als „teuerstes bedingungsloses Grundeinkommen“

Zudem warf sie der Linkspartei Heuchelei vor, von der Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland zu sprechen, aber mit Islamisten zu paktieren.

Die Grünen und die SPD sollten sich keine Illusionen machen, mit der Linkspartei seriös in Berlin regieren zu können, warnte Klein. Das zeige der Umgang der Linken mit Koçak. Dieser habe nach dem Bekanntwerden seiner Clan-Verbindungen lediglich seine Arbeit in einem Ausschuss niedergelegt, sein Bundestagsmandat jedoch behalten. Koçaks Mandat sei „das teuerste bedingungslose Grundeinkommen aller Zeiten“ und dem Bundestag, aber auch Koçaks Neuköllner Wahlkreis gegenüber „nicht würdig“.

Ein links regierter Berliner Senat wäre „ein Sicherheitsrisiko“ für ganz Deutschland, prognostizierte die CDU-Parlamentarierin. Die Grünen und die SPD dürften auf gar keinen Fall Rot-Rot-Grün eingehen, forderte sie.

Grüne will lieber über Sachsen-Anhalt sprechen

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor betonte: „Ja, Linksextremismus ist ein Problem“ und man müsse diesen ernst nehmen. Jedoch sei der Zeitpunkt dieser Debatte irritierend. Etwa 150 Kilometer weiter habe zuletzt eine historische, international beachtete Zäsur stattgefunden, sagte die Grünen-Abgeordnete mit Blick auf die konstituierende Landtagssitzung in Sachsen-Anhalt, bei der mit Tobias Rausch erstmals ein AfD-Kandidat zum Landtagspräsidenten gewählt worden war.

Das sei „eine Schande für unser Land“, betonte Kaddor. Dass CDU-Fraktionschef Sven Schulze Rausch Blumen überreicht hatte, sei schockierend. „Wo bleibt Ihre Haltung?“, fragte sie in Richtung der Unionsfraktion. Die Debatte über Linksextremismus sei mit Blick auf den Rechtsruck im Land ein „Ablenkungsmanöver“, schloss Kaddor ihre Rede.

Lind ist aufgebracht

Der SPD-Abgeordnete Helge Lindh kritisierte die aktuelle Debatte als Versuch, die sogenannten demokratischen Parteien gegeneinander auszuspielen. Der AfD gehe es nicht um die Bekämpfung von Extremismus, sondern um die „Zerstörung der Zivilgesellschaft, so wie sie besteht“.

Die AfD stelle nie Anträge zum Rechtsextremismus, monierte Lindh. „Wir stehen für eine ernste Auseinandersetzung“ mit dem Linksextremismus, er selbst finde RAF-Sympathien und linken Antisemitismus furchtbar, betonte der Sozialdemokrat. Man könne die Sondierungsgespräche mit der Linkspartei in Berlin kritisieren, müsse aber auch über die AfD in Sachsen-Anhalt sprechen.

„Man paktiert nicht mit Faschisten“, rief Lindh zum Schluss seiner Rede wütend in Richtung Unionsfraktion.

Linker nennt AfD-Antrag „gefährlich“

Für den Linkspartei-Abgeordneten Jan Krampe ist der AfD-Antrag „gefährlich“. Er zeige unverhohlen, wie demokratiefeindlich das Staatsverständnis der rechten Partei sei. Die Linkspartei werde die Demokratie verteidigen, versprach Krampe.

Zwar müsse man die Infrastruktur schützen und Extremismus bekämpfen, jedoch brauche es keine „politischen Feindbilder“ für staatliche Institutionen. Investitionen in die infrastrukturelle Sicherheit seien zielführender.

Christdemokrat warnt vor Folgen bei Umsetzung

Der CDU-Abgeordnete Sebastian Schmidt bezeichnete den Schutz der kritischen Infrastruktur als eine Kernaufgabe des Staates, die Bundesregierung nehme das auch sehr ernst. Der Antrag der AfD, Sachbeschädigungen an infrastrukturell wichtigen Orten prinzipiell statistisch zu erfassen, sei jedoch nicht zielführend.

Das würde dafür sorgen, dass jedes Graffiti an einem Stromkasten extra dokumentiert werden müsste, warnte der CDU-Politiker.

AfD-Mann schießt gegen CDU-Rednerin

Ein anderer AfD-Abgeordneter, der zu diesem Thema im hohen Haus sprach, war der Abgeordnete Lars Haise. Er übte scharfe Kritik an der Bundesregierung. Diese schaue weg und verharmlose das Ausmaß der linksextremen Gefahr für die Gesellschaft. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe dazu beigetragen, linksextremen Bestrebungen den Weg zu bereiten.

Seine Fraktion fordere deshalb eine einheitliche Kategorie in der Kriminalstatistik, die Angriffe auf die Infrastruktur extra dokumentiert. Klima-Extremisten wollten Deutschland nicht modernisieren, sondern „in die Steinzeit brandstiften“, kritisierte Haise.

Zudem lobte er die Rede der CDU-Abgeordneten Klein, die AfD hätte es ähnlich formuliert. Jedoch fehle es der Union am Rückgrat, ihre Ankündigungen auch durchzusetzen. Das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern (JF berichtete) werde für die CDU daher nicht das Ende einer Entwicklung sein, sondern der Anfang, spottete der AfD-Politiker.

Sozialdemokrat spricht von „Ablenkungsmanöver“

Der SPD-Abgeordnete Hakan Demir hält die Debatte für übertrieben. Es gebe Linksextremismus und dieser müsse bekämpft werden, betonte Demir. Es sei aber „ein Mythos, dass in Deutschland nicht konsequent gegen Linksextremismus vorgegangen würde“, betonte Demir mit Blick auf die Ermittlungserfolge gegen die Hammerbande. Die aktuelle Debatte sei jedoch „ein Ablenkungsmanöver“.

Die Linkspartei müsse sich von extremistischen Mitgliedern trennen, forderte Demir. Jedoch sei das mit der von SPD, Grünen und Linkspartei gemeinsam unterschriebenen Berliner Erklärung bereits angebahnt worden, betonte der Sozialdemokrat.

Abgesehen davon sei die Linkspartei – anders als die AfD – nicht in fünf Landesverbänden und im Bund als gesichert rechtsextrem eingestuft worden, betonte Demir.

„Wer bei Putin wegschaut, sollte anderen keine Vorträge über Sicherheit halten“

Zweifel am ehrlichen Interesse der AfD an der Sicherheit der deutschen Infrastruktur äußerte der Grünen-Parlamentarier Marcel Emmerich. Er warf der AfD vor, die allgemeine Sorge um die Infrastruktur für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen. „Wer bei Putin wegschaut, sollte anderen keine Vorträge über Sicherheit halten.“

Die Bundesregierung habe es versäumt, die Infrastruktur anständig zu schützen, kritisierte der Grünen-Politiker weiter.

CDU-Politiker bezeichnet Rechtsextremismus als größte Gefahr

Der CDU-Abgeordnete Florian Oest betonte zu Beginn seiner Rede: „Jeder Extremist ist Mist.“ Das gelte für Linke, Rechte, ausländische Akteure und Islamisten. Dennoch sei „der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unser friedliches Zusammenleben“, mahnte der Unionspolitiker. Seine Partei verliere die linksextreme Gewalt nicht aus dem Blick, versprach Oest.

Scharfe Kritik äußerte er an den Enteignungsplänen der Linkspartei. Gerade in schwierigen Zeiten brauche es ein investitionsfreundliches Klima. „Sozialismus hat nicht funktioniert, er wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Und vor allem: Er bringt den Menschen in unserem Land nichts Gutes.“

Die Bundesregierung um Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) tue bereits viel dafür, die innere Sicherheit des Landes zu verbessern. Der AfD-Antrag schaffe keine Sicherheit, nur weil er hart formuliert sei. Seine Fraktion lehne die zwei Anträge der AfD daher ab.

„Die Hauptstadt erntet, was das Establishment seit Jahrzehnten gesät hat“

Christoph Drößler, AfD-Abgeordneter, kritisierte: „Die Hauptstadt erntet, was das Establishment seit Jahrzehnten gesät hat. Und wir müssen alle darunter leiden.“ Der Wahlsieg der Linkspartei in Berlin sei ohne eine linke Presse- und Kulturlandschaft so nicht möglich gewesen, sagte der AfD-Politiker. Die CDU-geführte Landesregierung habe kurz nach den Stromanschlägen im Januar mehreren linksextremen Verlagen staatliche Fördermittel zugesprochen.

Die Unionsparteien hätten mit ihrem „Rumgekrieche“ gegenüber der linken Kulturszene zu der aktuellen Situation beigetragen, betonte Drößler. Sollte die Union nicht zur Vernunft kommen, werde es bald im Bund Mehrheitsverhältnisse wie in Sachsen-Anhalt geben, warnte der AfD-Mann.

SPD-Abgeordneter bringt Gegenvorschlag ins Spiel

Der SPD-Abgeordnete Ingo Vogel äußerte sich abwägend zu den beiden Anträgen der AfD-Fraktion. So sei eine systematische Erfassung von Anschlägen auf die Infrastruktur zwar sinnvoll. Doch wirksamen Schutz gebe es nur mit tagesaktuellen Analysen und Gefahrenbewertungen.

Dadurch könnten Epizentren und besonders häufig anvisierte Ziele besser erfasst werden, betonte Vogel.

CSU-Mann lobt die Arbeit des Innenministers

Der CSU-Abgeordnete Stephan Mayer kritisierte die Anträge der AfD als „oberflächliches, dünnes Sammelsurium“ von teilweise schon beschlossenen, teilweise unrealistischen Forderungen. Einige der von der AfD geforderten Änderungen lägen zudem nicht in der Zuständigkeit des Bundes, sondern bei den Ländern.

Seine Fraktion und die Bundesregierung seien nicht auf dem linken Auge blind, betonte der CSU-Politiker. Innenminister Dobrindt habe nach eineinhalb Jahren im Amt eine „Erfolgsbilanz“ vorzuweisen, diverse Gesetze zum Schutz der Infrastruktur und zur inneren Sicherheit seien bereits beschlossen worden.

Die AfD geriere sich als Partei der inneren Sicherheit, aber das Gegenteil sei der Fall. Seine Fraktion werde den Antrag deshalb ablehnen. (st)