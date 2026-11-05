Aiwangers Tod erschüttert über Parteigrenzen hinweg

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MÜNCHEN. Der unerwartete Tod des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat über Parteigrenzen hinweg Trauer ausgelöst. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einer „absoluten Tragödie“. Alle seien zutiefst geschockt. „Unsere Gedanken sind nun zuerst bei seiner Familie und seinen Kindern. Wir trauern mit ihnen und beten für sie“, erklärte Söder, der seit 2018 gemeinsam mit Aiwanger regiert hatte.

Besonders persönlich reagierte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler). Er hatte Aiwanger am Mittwochmittag noch eine SMS geschrieben und gefragt, ob sie gemeinsam essen wollten. Als Mehring später erfuhr, dass sein Parteichef aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros teilnehmen könne, wünschte er ihm gute Besserung. Er sei von einer harmlosen Erkrankung ausgegangen. „Jetzt im Hotel zu sitzen und verstehen zu müssen, dass Hubert gestorben ist, fühlt sich komplett surreal an“, schrieb Mehring auf Instagram.

Auch Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) zeigte sich erschüttert. „Die Nachricht von Huberts plötzlichem Tod trifft mich zutiefst, ist für uns alle unbegreifbar“, erklärte er in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Er verliere einen engen Freund und Vertrauten, auf dessen Wort er sich immer habe verlassen können. Gotthardt befand sich zum Zeitpunkt der Todesnachricht auf einer Delegationsreise in Singapur und kündigte seine umgehende Rückkehr nach Bayern an.

Freie Wähler trauern um ihren Vorsitzenden

Der Fraktionschef der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, Florian Streibl, sprach von unendlicher Trauer. Aiwanger sei viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Er erinnerte an dessen Bürgernähe und seine Fähigkeit, auch schwierige Probleme pragmatisch anzugehen. „Bayern wird ohne ihn ein anderes sein“, erklärte Streibl. Seine Gedanken und Gebete seien bei Aiwangers Kindern, Eltern und Lebensgefährtin.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Armin Kroder würdigte Aiwangers Verdienste um den Aufstieg der Freien Wähler. Dieser habe entscheidend dazu beigetragen, aus einer kommunal verwurzelten Bewegung eine feste Größe in der bayerischen Landespolitik zu machen. Die Partei werde sein politisches Vermächtnis fortführen. Auch aus anderen Landesverbänden kamen Beileidsbekundungen. Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Christian Zöpfchen bezeichnete Aiwanger als geradlinigen und leidenschaftlichen Politiker, der seinen Überzeugungen stets treu geblieben sei.

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sprach von einem schweren Verlust für das Parlament und die gesamte bayerische Politik. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek erinnerte an einen Mann, der sich nie damit begnügt habe, innerhalb bekannter Grenzen zu denken. Politisch sei man nicht immer einer Meinung gewesen. Aiwanger habe Bayern jedoch mit echtem Herzblut gedient. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann würdigte den Verstorbenen als streitbaren Vollblutpolitiker.

Auch AfD, Grüne und FDP bekunden ihr Beileid

Bestürzung herrschte ebenso bei den politischen Gegnern Aiwangers. Die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, sprach seiner Familie und seinen Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) erinnerte an einen Politiker mit Ecken und Kanten, der für seine Überzeugungen gekämpft habe. Auch er zeigte sich vom plötzlichen Tod Aiwangers tief betroffen.

AfD-Bundessprecherin Alice Weidel bezeichnete die Todesnachricht als sehr traurig und sprach den Angehörigen und Freunden ihr Mitgefühl aus. Der bayerische AfD-Vorsitzende Stephan Protschka würdigte Aiwanger als sympathischen Menschen, dem man mit Respekt habe begegnen können. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki erinnerte an dessen unkonventionelle und volksnahe Art. Aiwanger habe die bayerische Politik geprägt und aufgemischt. Seine Stimme werde fehlen.

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, reagierte ebenfalls erschüttert. Trotz unterschiedlicher politischer Perspektiven wünsche man einander Gesundheit, erklärte sie. Bayern verliere einen prägenden Politiker. Aiwanger war am Mittwoch im Alter von 55 Jahren leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden worden. Die Todesursache ist weiterhin unklar. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei Kinder. (rr)