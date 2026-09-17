AfD wirft steuerfinanzierter NGO illegale Wahlkampfhilfe vor

Der AfD-Politiker Jens-Hermann Priegnitz: war beim „Speed-Dating mit den Kandidat*innen für das Abgeordnetenhaus“ nicht willkommen. Foto: Priegnitz /// JF-Montage mit KI bearbeitet.

Erst wird ein AfD-Kandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus gar nicht erst zu einer Wahlveranstaltung einer gemeinnützigen NGO eingeladen. Dann kassiert er als Gast auch noch ein Hausverbot. Die JF konfrontiert den steuerfinanzierten Verein mit dem Fall.