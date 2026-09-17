Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Kreativhaus“: AfD wirft steuerfinanzierter NGO illegale Wahlkampfhilfe vor

„Kreativhaus“: AfD wirft steuerfinanzierter NGO illegale Wahlkampfhilfe vor

„Kreativhaus“: AfD wirft steuerfinanzierter NGO illegale Wahlkampfhilfe vor

Der AfD-Politiker Jens-Hermann Priegnitz: wurde von einem gemeinnützigen Verein ausgeladen.
Der AfD-Politiker Jens-Hermann Priegnitz: wurde von einem gemeinnützigen Verein ausgeladen.
Der AfD-Politiker Jens-Hermann Priegnitz: war beim „Speed-Dating mit den Kandidat*innen für das Abgeordnetenhaus“ nicht willkommen. Foto: Priegnitz /// JF-Montage mit KI bearbeitet.
JF-Plus Icon Premium „Kreativhaus“
 

AfD wirft steuerfinanzierter NGO illegale Wahlkampfhilfe vor

Erst wird ein AfD-Kandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus gar nicht erst zu einer Wahlveranstaltung einer gemeinnützigen NGO eingeladen. Dann kassiert er als Gast auch noch ein Hausverbot. Die JF konfrontiert den steuerfinanzierten Verein mit dem Fall.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der AfD-Politiker Jens-Hermann Priegnitz: war beim „Speed-Dating mit den Kandidat*innen für das Abgeordnetenhaus“ nicht willkommen. Foto: Priegnitz /// JF-Montage mit KI bearbeitet.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles