AfD will Hälfte der Ausschusssitze – SPD und Grüne erwägen Klage

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MAGDEBURG. SPD und Grüne erwägen eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht gegen die von der AfD vorgeschlagene Ausschussgröße im neuen Landtag von Sachsen-Anhalt. Die stärkste Fraktion will die Gremien von bisher 13 auf zwölf Mitglieder verkleinern. Nach dieser Aufteilung würden ihr sechs Sitze zustehen, ebenso viele wie den übrigen Fraktionen zusammen.

Die Landtagsverwaltung empfiehlt dagegen elf Mitglieder pro Ausschuss. Dann entfielen fünf Plätze auf die AfD und sechs auf die anderen Parteien. Am Freitag beraten die Fraktionsvertreter im sogenannten Vor-Ältestenrat über die Vorbereitung des Parlamentsbetriebs.

Dabei soll auch eine Einschätzung der Landtagsjuristen zur Ausschussbesetzung zur Sprache kommen. Für ihren Vorschlag benötigt die AfD Unterstützung. Gemeinsam mit dem BSW verfügt sie über 44 der 83 Mandate und könnte die entsprechende Geschäftsordnung beschließen. Ob das Bündnis zustimmt, ist offen. Der neue Landtag könnte die Regeln bei seiner ersten Sitzung am 6. Oktober nach der Wahl des Landtagspräsidenten verabschieden.

Ein Sitz entscheidet über die Kräfteverhältnisse

Die AfD hatte die Wahl am 6. September mit 43,8 Prozent deutlich vor der CDU mit 17,2 Prozent gewonnen. Sie stellt 39 Abgeordnete und damit genauso viele wie CDU, Linke, Grüne und SPD zusammen. Das BSW verfügt über fünf Sitze, für eine absolute Mehrheit sind 42 Stimmen erforderlich.

In einem Zwölfer-Ausschuss könnte die AfD allein keine Beschlüsse durchsetzen. Mit sechs Stimmen könnte sie jedoch ein Patt herbeiführen und damit Vorhaben der anderen Fraktionen verhindern, für die eine Mehrheit im Ausschuss nötig ist. In diesen Gremien werden Gesetzentwürfe und Anträge beraten sowie Anhörungen durchgeführt.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Olaf Meister, warnt insbesondere vor einer Blockade sogenannter Selbstbefassungsanträge. Mit diesen können Fraktionen Themen unabhängig von einer Überweisung durch das Plenum auf die Tagesordnung eines Ausschusses bringen. Meister hält die vorgeschlagene Besetzung für verfassungsrechtlich bedenklich: „Die AfD hat keine 50 Prozent bekommen.“

AfD will in die Mitte des Plenums

Auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Falko Grube, sieht das Prinzip der Spiegelbildlichkeit verletzt. Danach sollen die Ausschüsse die Kräfteverhältnisse des gesamten Parlaments widerspiegeln. SPD und Grüne ziehen deshalb rechtliche Schritte in Betracht, falls die AfD ihren Vorschlag mit den Stimmen des BSW durchsetzt.

Daneben steht die Verteilung der Räume zur Debatte. Nach Angaben von Teilnehmern der bisherigen Gespräche erwägt die AfD, die Geschäftsstellen von SPD und Grünen in Gebäude außerhalb des Landtags auszulagern. Die betroffenen Parteien sehen darin vor allem eine Demonstration der Stärke der AfD. Die Linke nutzt bereits andere Räumlichkeiten.

Auch im Plenarsaal strebt die AfD eine Veränderung an. Ihre Abgeordneten wollen künftig in der Mitte sitzen, statt wie bisher ganz rechts. Eine Einigung über die neue Sitzordnung steht noch aus. (rr)