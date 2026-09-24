AfD warnt vor „Stasi 2.0“ beim Verfassungsschutz

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BERLIN. Die AfD hat die geplante Ausweitung der Befugnisse des Verfassungsschutzes scharf angegriffen. Ihr Bundestagsabgeordneter Gottfried Curio sprach am Donnerstag von einem „Putsch gegen den Rechtsstaat“ und warnte davor, den Inlandsgeheimdienst zu einer „Stasi 2.0“ auszubauen.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht weitreichende neue Eingriffsmöglichkeiten vor. Der Verfassungsschutz soll unter bestimmten Voraussetzungen heimlich in Wohnungen eindringen dürfen, etwa um Schadsoftware auf Smartphones oder Computern zu installieren (JF berichtete).

Auch Daten auf Geräten sollen ausgelesen, verändert oder gelöscht werden können. Kritiker warnen vor einer Verschiebung der bisherigen Grenze zwischen geheimdienstlicher Aufklärung und polizeilichem Eingreifen. Curio warnte vor einem Staat, der Bürger ohne deren Wissen umfassend überwachen könne. Der Verfassungsschutz erhalte damit Möglichkeiten, die bisher Sicherheitsbehörden mit anderen rechtlichen Hürden vorbehalten seien. Die Reform sei daher „mehr als der totale Überwachungsstaat“, sagte der AfD-Politiker im Bundestag.

AfD unterstützt stärkeren BND

Die Kritik der AfD richtet sich dabei nicht grundsätzlich gegen eine Stärkung der deutschen Nachrichtendienste. Beim Bundesnachrichtendienst fordert die Fraktion selbst zusätzliche operative Möglichkeiten. Parallel zum Regierungsentwurf brachte sie einen eigenen Antrag zur „Stärkung der nationalen Souveränität und der operativen Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes“ ein.

Der BND soll nach den Plänen der Regierung künftig etwa Server ausländischer Hackergruppen abschalten und in IT-Systeme von Drohnenfabriken oder Chemiewaffenlaboren eindringen können. Zudem sollen Telekommunikationsinhalte bis zu sechs Monate und Verbindungsdaten bis zu zwölf Monate gespeichert werden dürfen. Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz zur Auswertung großer Datenbestände wird ausgeweitet.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bezeichnete die Reform als Beginn einer „neuen Zeitrechnung“. Aus den Nachrichtendiensten würden „echte Geheimdienste“. Sie sollten Bedrohungen künftig nicht mehr nur beobachten und Informationen sammeln, sondern in bestimmten Fällen selbst eingreifen können.

Auch Grüne warnen vor Verfassungsschutz-Plänen

Mit ihren Bedenken gegen die neuen Inlandsbefugnisse steht die AfD nicht allein. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz bezeichnete die Pläne für den Verfassungsschutz ebenfalls als „überzogen“. Er warnte davor, dass Teile des Gesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern könnten. Gerade der heimliche Zugriff auf Wohnungen berührt einen besonders geschützten Bereich der Bürger.

Auch die Linken-Abgeordnete Clara Bünger sieht mit der Reform eine historische Grenze überschritten. Der Entwurf streiche die bisherige Festlegung, wonach der Nachrichtendienst keine polizeilichen Befugnisse besitzt. Bünger warnte deshalb vor einer „neuen deutschen Geheimpolizei“.

Die Bundesregierung verweist dagegen auf hohe Hürden für die neuen Maßnahmen. Eingriffe des Verfassungsschutzes sollen sich auf besonders schwere Bedrohungen wie Terrorismus oder Tätigkeiten fremder Mächte beschränken. Für den Zugriff auf privat genutzte IT-Systeme ist eine vorherige Prüfung durch den Unabhängigen Kontrollrat vorgesehen. Die Regierung begründet die Reform mit der zunehmenden Gefahr durch Spionage, Sabotage und Cyberangriffe. (rr)