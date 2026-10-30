AfD-Verteidigungsexperte plädiert für Wehrpflicht

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BERLIN. Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Jan Nolte, hat für die Wiedereinführung der Wehrpflicht plädiert. Damit könne die Grundlage für eine große und gut ausgebildete Reserve geschaffen werden, argumentierte der Bundestagsabgeordnete in einem Gastbeitrag in der Berliner Zeitung. Der Dienst „soll Deutschland befähigen, sich im Ernstfall zu verteidigen. Diese Fähigkeit entsteht nicht erst, wenn der Krieg an die Haustür klopft. Sie muss vorher aufgebaut werden“, gab Nolte zu bedenken.

Es sei nicht möglich, die nötigen Streitkräfte erst aufzustellen, wenn ein Verteidigungsfall bevorstehe. „Darauf zu vertrauen, dass eine Krise ausbleibt, wäre fahrlässig und politisch unverantwortlich“, kritisierte der AfD-Politiker.

Russland ist nicht das ausschlaggebende Argument

Nolte betonte, dass er nicht wegen eines mutmaßlich bevorstehenden russischen Angriffs auf die Nato für den Ausbau der Bundeswehr sei. Eine solche Attacke sei unwahrscheinlich, was laut ihm seine Sicht sogar bestärkt. „Dass wir relativ wenig Sorge vor einem konventionellen Angriff haben müssen, ist aber kein Argument gegen, sondern für fähige Streitkräfte. Deren Wirkung liegt gerade in der glaubhaften Abschreckung.“

Stattdessen begründet der verteidigungspolitische Sprecher die Notwendigkeit einer guten Bundeswehr damit, dass die Demokratie und der Rechtsstaat verteidigt sowie Zivilisten vor Gewalt und Fremdbestimmung bewahrt werden können. „In vielen Ländern der Erde sind Menschen bereit, ihr Leben zu riskieren, um etwas mehr Demokratie und Freiheit für sich und ihre Kinder zu schaffen. Beides ist es auch wert, im Notfall mit dem Einsatz des eigenen Lebens verteidigt zu werden.“

Wehrpflicht soll Zahl der Reservisten erhöhen

Der derzeitige geringe Anteil der Reservisten an der Bevölkerung in westlichen Nationen zeige, dass sich die Regierungen bewusst dafür entschieden hätten, für klassische Verteidigungslagen nicht mehr vorzusorgen. „Man wähnte sich von Freunden umgeben und vertraute auf die abschreckende Wirkung des nuklearen Gleichgewichts. Rückblickend wirkt das naiv.“

Doch die nötige Anzahl an Reservisten sei mit einem freiwilligen Wehrdienst kaum zu erreichen, auch wenn das Nolte lieber wäre. „Für einen Ernstfall wären 600.000, also ein Dreifaches der bisher geplanten Größe der Reserve, die weitaus realistischere Größenordnung. Dies auf Basis von Freiwilligkeit zu erreichen, ist völlig illusorisch.“ Wer diese Zahl auf Basis von Freiwilligkeit erreichen wolle, müsse zugeben, „dass er einfach hofft, dass es niemals zu einem echten Verteidigungsfall kommen wird“.

Trotz Pflicht will Nolte die Möglichkeit bestehen lassen, den Dienst aus Gewissensgründen zu verweigern. Damit aber die Wehrpflicht nicht als verlorene Zeit oder als Nachteil gelte, „braucht es eine angemessene Vergütung, gute Ausbildung und zivil verwertbare Qualifikationen“.

Pistorius Plan basiert auf Schulden

Der AfD-Politiker kritisiert die Planung des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius (SPD), der eine Bundeswehr mit 260.000 Soldaten will (JF berichtete). Die Idee basiere auf immensen Schulden. „Das sind Summen, die sich, insbesondere wenn es in der Ukraine zu einem Frieden kommen sollte, nicht mehr vermitteln lassen werden.“

Stattdessen sei eine mittelgroße aktive Armee mit einer größeren Reserve besser. „Die Aktiven sichern Fähigkeiten, Reservisten bleiben in zivilen Berufen, halten ihre Ausbildung durch regelmäßige Übungen aufrecht und verstärken die Bundeswehr im Ernstfall.“

Die Wehrpflichtfrage ist innerhalb der AfD nicht unumstritten, obwohl sie im Grundsatzprogramm der Partei ausdrücklich gefordert wird. Als Kritiker gilt etwa Parteichef Tino Chrupalla (JF berichtete). (mas)