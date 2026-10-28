AfD-Union-Koalition fast so beliebt wie Rot-Rot-Grün

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BERLIN. Eine Bundesregierung bestehend aus Grünen, SPD und Linkspartei hat fast genau so viel Zuspruch wie eine aus AfD und Union. Müssten sich die Deutschen zwischen einer rot-rot-grünen Koalition und einer blau-schwarzen entscheiden, würden sich laut einer aktuellen Insa-Umfrage 36 Prozent lieber eine Grünen-SPD-Linkspartei-Bundesregierung wünschen, teilte das Meinungsforschungsinstitut am Dienstag mit. Hingegen sind 35 Prozent für eine AfD-CDU/CSU-geführte Regierung.

Einzig unter AfD-Anhängern gibt es mit 84 Prozent eine absolute Mehrheit für eine Regierungsbeteiligung der Partei gemeinsam mit der Union. Zudem ist eine relative Mehrheit mit 49 Prozent unter den FDP-Wählern, mit 38 Prozent unter den BSW-Unterstützern und auch mit 33 Prozent unter den CDU- sowie CSU-Anhängern. 25 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.

Am stärksten für eine rot-rot-grüne Bundesregierung sind mit 89 Prozent Wähler der Linkspartei. Ihnen folgen Unterstützer der Grünen mit 82 Prozent und Wähler der SPD mit 77 Prozent.

AfD-Union-Regierung bei Ostdeutschen und Männern beliebt

In Ostdeutschland sind die Bürger häufiger für eine AfD-Union-Koalition als in Westdeutschland. Im Osten sind 40 Prozent für eine blau-schwarze Bundesregierung und 30 Prozent für eine rot-rot-grüne. Hingegen sind im Westen 37 Prozent für eine Koalition bestehend aus Grünen, SPD und Linkspartei, während sich 33 Prozent für eine AfD-Union-Regierung entscheiden.

Auch unter Männern entscheiden sich 40 Prozent für eine blau-schwarze Bundesregierung, 35 Prozent sind für eine rot-rot-grüne. Unter den Frauen sprechen sich 29 Prozent für eine Koalition aus AfD und Union aus, für eine aus Grünen, SPD und Linkspartei 37 Prozent.

Koalition aus Grünen, SPD und Linkspartei hat keine Mehrheit

Laut der aktuellen Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstitutes fällt die AfD im Vergleich zur vergangenen Erhebung wieder unter die Dreißig-Prozent-Marke, führt die Umfrage jedoch weiterhin mit 29,5 Prozent an (minus 0,5 Prozentpunkte). Hingegen steigt die Union auf 19 Prozent (plus einen Prozentpunkt). Gemeinsam decken sie 48,5 Prozent der Stimmen ab.

Die SPD sowie die Grünen erreichen unverändert jeweils 14 Prozent. Die Linkspartei schrumpft auf zehn Prozent (minus einen Prozentpunkt). Als Koalition kommen die drei Parteien lediglich auf 38 Prozent und erreichen damit keine parlamentarische Mehrheit. Für diese bräuchte es mindestens 46 Prozent.

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Die FDP steht weiterhin bei fünf Prozent. Das BSW verkleinert sich auf drei Prozent (minus 0,5 Prozentpunkte) und kommt somit nicht über die Fünf-Prozent-Hürde. (mas)