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JF-Reportage: AfD und FPÖ spazieren durch Berlin-Neukölln – Linksextreme jagen hinterher

JF-Reportage: AfD und FPÖ spazieren durch Berlin-Neukölln – Linksextreme jagen hinterher

JF-Reportage: AfD und FPÖ spazieren durch Berlin-Neukölln – Linksextreme jagen hinterher

Stefan Berger, Thorsten Weiß, Martin Kohler und Alexander Bertram (v. l.) laufen durch Berlin-Neukölln. Ihnen folgen linke Gegendemonstranten. Fotos: JF
Stefan Berger, Thorsten Weiß, Martin Kohler und Alexander Bertram (v. l.) laufen durch Berlin-Neukölln. Ihnen folgen linke Gegendemonstranten. Fotos: JF
Stefan Berger, Thorsten Weiß, Martin Kohler und Alexander Bertram (v. l.) laufen durch Berlin-Neukölln. Ihnen folgen linke Gegendemonstranten. Fotos: JF
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AfD und FPÖ spazieren durch Berlin-Neukölln – Linksextreme jagen hinterher

Eine ganze Einsatzhundertschaft muss AfD- und FPÖ-Politiker vor Linksextremen schützen. Dabei wollen sie einfach nur durch Berlin-Neukölln spazieren. Es fliegen Eier, es gibt Festnahmen und Stopps vor einer Moschee und einem Döner-Imbiss.

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Stefan Berger, Thorsten Weiß, Martin Kohler und Alexander Bertram (v. l.) laufen durch Berlin-Neukölln. Ihnen folgen linke Gegendemonstranten. Fotos: JF
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