Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: AfD-Schiedsgericht hebt Ämtersperre gegen Kevin Dorow auf

JF-Exklusiv: AfD-Schiedsgericht hebt Ämtersperre gegen Kevin Dorow auf

JF-Exklusiv: AfD-Schiedsgericht hebt Ämtersperre gegen Kevin Dorow auf

Kevin Dorow (AfD), Beisitzer im Landesvorstand der AfD Schleswig-Holstein, spricht auf der Gründungsveranstaltung des Schleswig-Holsteinischen Landesverbands der "Generation Deutschland", der Jugendorganisation der AfD.
Kevin Dorow (AfD), Beisitzer im Landesvorstand der AfD Schleswig-Holstein, spricht auf der Gründungsveranstaltung des Schleswig-Holsteinischen Landesverbands der "Generation Deutschland", der Jugendorganisation der AfD.
Kevin Dorow: Der Ex-Funktionär der AfD-Jugend erringt einen Erfolg. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

AfD-Schiedsgericht hebt Ämtersperre gegen Kevin Dorow auf

Wegen eines Satzes war AfD-Funktionär Kevin Dorow monatelang mit schweren Vorwürfen konfrontiert – und musste auf Druck der Parteispitze seine Ämter niederlegen. Nun entlastet ihn das AfD-Landesschiedsgericht Schleswig-Holstein.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Kevin Dorow: Der Ex-Funktionär der AfD-Jugend erringt einen Erfolg. Foto: picture alliance/dpa | Markus Scholz
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles