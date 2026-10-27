AfD-Politiker wegen dieses Plakats jetzt rechtskräftig vorbestraft

Anzeige

KARLSRUHE/FRANKFURT (ODER). Der Bundesgerichtshof hat die Revision des brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Wilko Möller gegen ein Urteil des Landgerichts Frankfurt (Oder) verworfen. Damit ist dessen Urteil wegen sogenannten Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig.

Möller muss nun eine Geldstrafe von 11.600 Euro bezahlen – die Summe aus 100 Tagessätzen à 116 Euro. Da Angeklagte ab einer Verurteilung von mehr als 90 Tagessätzen einen Eintrag in ihr Führungszeugnis bekommen, gilt Möller nun als vorbestraft.

Bei dem „Hitlergruß“ handelt es sich um ein von einer Werbeagentur entworfenes Plakat, das einen Mann und eine Frau zeigt. Sie bilden, wie das Gericht in einer Pressemitteilung vom Montag schrieb, „mit ihren jeweils schräg nach oben gerichteten Armen ein Dach über drei auf einem Sofa sitzenden Kindern“. Darüber stand: „Wir schützen eure Kinder“.

AfD-Politiker ließ das Bild spiegeln

Der BGH gab dem Landgericht Frankfurt (Oder) recht und begründete das so: „Nach Spiegelung des aus dem Internet ausgewählten Ursprungsfotos reckt der links im Bild stehende Mann seinen rechten Arm mit kaum sichtbarem Winkel zwischen Ober- und Unterarm, im Übrigen gerade ausgestreckt, nach oben.“

Zum Verhängnis wurde Möller also, dass er das Bild von einem Grafikdesigner spiegeln ließ. Auf dem Original hatte die Frau den rechten Arm gehoben, der Mann den linken. Allerdings hätte dann die Frau den vermeintlichen Hitlergruß gezeigt.

Der BGH: „Obwohl der Angeklagte die Ähnlichkeit der fototechnisch veränderten Armhaltung des Mannes mit einem ‚Hitlergruß‘ erkannte, veranlasste er den Druck des Plakates in etwa 50facher Ausfertigung und ließ es in Frankfurt (Oder) anbringen.“ Daher kommt der BGH zu dem Schluss, die Überprüfung des Urteils habe „keinen Rechtsfehler“ zu Möllers Nachteil ergeben.

Ähnliches CDU-Plakat unbeanstandet

Möller hatte das Plakat von einer Werbeagentur anfertigen lassen, als er im Sommer 2024 für das Amt des Oberbürgermeisters von Frankfurt (Oder) kandidierte (JF berichtete).

Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender René Springer hatte nach dem Schuldspruch des Landgerichts die Unabhängigkeit der Justiz angezweifelt: Es gehe nicht um ein Plakat, sondern um die AfD.

Die CDU im nordrhein-westfälischen Datteln hatte bereits 2021 ein sehr ähnliches Motiv verwandt. Auch hier heben Vater und Mutter ihre Arme so, dass diese ein Dach über den Köpfen von Kindern bilden. Der Mann hebt hier ebenfalls den rechten Arm. Eine Anklage wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole wurde in diesem Fall nicht eingeleitet. (fh)