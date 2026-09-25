AfD liegt bereits sieben Punkte vor der Union

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BERLIN. Die AfD baut ihren Vorsprung vor CDU und CSU im ZDF-Politbarometer auf sieben Prozentpunkte aus. In der Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen gewinnt sie einen Punkt hinzu und erreicht 28 Prozent. Die Union verliert dagegen einen Punkt und fällt auf 21 Prozent.

Damit wächst der Abstand zwischen den beiden stärksten Parteien gegenüber der vorherigen Erhebung um zwei Punkte. Die SPD verbessert sich um einen Punkt auf 13 Prozent. Zusammen kommen die Regierungsparteien Union und SPD auf 34 Prozent.

Die Grünen bleiben mit 14 Prozent knapp vor den Sozialdemokraten. Auch die Linke hält ihren Wert und erreicht weiterhin zwölf Prozent. Die FDP verliert einen Punkt auf drei Prozent und liegt damit deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Auf die übrigen Parteien entfallen zusammen neun Prozent, wobei keine von ihnen mindestens drei Prozent erreicht.

Große Mehrheit stellt Merz ein schlechtes Zeugnis aus

Auch die persönlichen Bewertungen fallen für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schlecht aus. 79 Prozent der Befragten beurteilen seine Arbeit als eher schlecht. 65 Prozent rechnen nicht damit, dass er bis zur nächsten regulären Bundestagswahl im Frühjahr 2029 Kanzler bleibt.

Nur 28 Prozent trauen Merz zu, seinen Reformkurs im Großen und Ganzen fortzusetzen. Grundlegende Reformen halten dagegen 85 Prozent für wichtig, auch wenn sie finanzielle Belastungen und Einschnitte mit sich bringen.

Für das Politbarometer befragte die Forschungsgruppe Wahlen vom 22. bis 24. September telefonisch und online 1.346 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. (rr)