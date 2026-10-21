AfD-Leaks: CDU, SPD und Grüne verbreiten Falschzitate von AfD-Politiker

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Im Zuge der Veröffentlichung von rund 421.000 E-Mails aus mehreren AfD-Mailpostfächern kursieren nach Recherchen der JUNGEN FREIHEIT bereits erste gefälschte Zitate von AfD-Politikern. Konkret geht es um den AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Keith aus Nordrhein-Westfalen.

Dieser soll angeblich laut kursierenden Screenshots im März 2019 mit Blick auf ein Parteiausschlussverfahren geschrieben haben: „Die Geburtstage großer deutscher Männer, wie Adolf Hitler, gehören zur deutschen Geschichte und sollten nicht tabuisiert werden. Die angebliche Holocaust-Erzählung ist in weiten Teilen eine politisch instrumentalisierte Legende. Wir sollten hier differenzierter bleiben und uns nicht von linker Propaganda beeinflussen lassen.“

@FreiheitWende Andreas Keith, aktives Mitglied der AfD-Fraktion NRW: https://t.co/UNi5oYP7UZ — Brot & Spiele (@Mykel_Jay) October 20, 2026

Keith kündigt juristische Schritte an

Keith war zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Landesvorstands der AfD in Nordrhein-Westfalen. Die JUNGE FREIHEIT hat die gesamten geleakten Dateien durchsucht. Eine entsprechende Mail existiert dort nicht.

Keith sagte der JF, die Nachricht sei „ein Fake“. Er habe „sie weder geschrieben noch versandt“. Die darin enthaltenen Aussagen weise er in aller Schärfe zurück. „Der Holocaust ist ein historisch zweifelsfrei belegtes, einmaliges Verbrechen, und Adolf Hitler war ohne jeden Zweifel kein großer Mann, sondern ein Verbrecher. Es handelt sich hier um einen offensichtlichen Versuch, mir persönlich und politisch zu schaden. Ich werde mich hiergegen mit allen Mitteln des Rechtsstaats zur Wehr setzen; Abmahnungen und Anzeigen sind bereits beauftragt.“

SPD, Grüne und CDU verbreiten die Falschnachricht

SPD und Grüne hatten die gefälschten Nachrichten zuvor verbreitet, um Stimmung gegen den Abgeordneten zu machen. So veröffentlichte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Johannes Wagner die Fake-Nachrichten offenbar ungeprüft auf diversen Social-Media-Accounts, montierte neben die Fake-Nachricht auch ein Bild Adolf Hitlers und schrieb dazu: „Die Enthüllungen um die AfD-E-Mails zeigen unfassbare Aussagen. Hoffentlich können diese Aussagen auch gerichtlich verwertet werden. Es braucht jetzt endlich die Überprüfung der AfD auf ihre Verfassungsmäßigkeit!“ Dass sich „einige Parteien noch immer weigern“, die Überprüfung zu beantragen, sei ein „schwerer Fehler und kostet uns wertvolle Zeit“.

Die Leverkusener Sozialdemokraten fordern unterdessen den Rücktritt des AfD-Landtagsabgeordneten Keith. Der Vorsitzende der städtischen SPD betonte trotz der Fälschung, Keith dürfe „für diese Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen niemals Verantwortung tragen“. Als vermeintlichen Beleg zeigt die SPD Leverkusen in einem Instagram-Video eine Anti-AfD-Demo und einen groß eingeblendeten Screenshot der gefälschten E-Mail Keiths. Unterlegt ist der Beitrag mit der Antifa-Hymne von Danger Dan, in der die gewalttätige Hammerbande gegrüßt, „Stress mit der Polizei“ und das Ausspähen politisch Andersdenkender propagiert wird (JF berichtete).

CDU-Abgeordneter liest gefälschte E-Mail im Landtag vor

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Bastian Schneider aus Baden-Württemberg nutzte die gefälschte Nachricht, um Stimmung gegen die AfD zu machen. Er las die Nachricht am Mittwoch während einer Plenardebatte vor und war der Partei vor „braunen Schmutz“ in ihren Reihen zu dulden.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Bastian Schneider verbreitet im Landtag von Baden-Württemberg widerlegte Fake-News und liest eine gefälschte Nachricht eines AfD-Politikers vor. Ganze Recherche hier: https://t.co/5i1J4r1e2D https://t.co/n77WO4D8sE — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) October 21, 2026

Eine angebliche E-Mail des Vorsitzenden des AfD-Kreisverbands Köln, Christer Cremer, die zurzeit kursiert, stellt sich nach JF-Recherchen ebenfalls als Fälschung heraus und ist nicht Teil der Leaks. In der angeblichen E-Mail, die als Empfänger seine NRW-Parteifreunde Fabian Jacobi, Sven Tritschler und Jochen Haug listet, geht es um ein ehemaliges AfD-Mitglied, das auf einer Veranstaltung „wieder den Hitlergruß gemacht und sich über fremde Frauen geäußert“ habe, „die man ruhig auch mal vergewaltigen könne“.

Auch Cremer stellt Strafanzeige

Die Fake-Mail soll zeigen, wie Cremer das ehemalige AfD-Mitglied in Schutz nimmt. Allerdings ist bereits bei genauerem Hinsehen erkennbar, dass die Mail offenbar ein KI-generierter Fake ist, da um die Wörter „fremde Frauen“ ungewöhnliche Zeichen zu sehen sind, die zunächst nur nach einfachen französischen Anführungszeichen aussehen, daher kaum auffallen und das Fake-Schreiben echt erscheinen lassen.

Cremer geht von einem gezielten Angriff auf seine Person aus. „Diese offensichtlich gefälschte E-Mail scheint von interessierter Stelle lanciert worden zu sein, um mir persönlich zu schaden“, sagte der 44jährige der JUNGEN FREIHEIT. Vom Inhalt der Fake-E-Mail distanzierte sich Cremer ausdrücklich. „Der Hitler-Gruß und Frauenvergewaltigungsphantasien gehören nicht in die AfD!“ Er habe Strafanzeige erstattet und behalte sich zivilrechtliche Schritte vor.