AfD-Landtagspräsident Rausch bestätigt: Wurde mit CDU-Stimmen gewählt

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BERLIN. Der neugewählte Landtagspräsident von Sachsen-Anhalt, Tobias Rausch (AfD), hat bestätigt, von Abgeordneten der CDU-Fraktion gewählt worden zu sein. Auf die konkrete Frage von „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt, ob dies der Fall sei, antwortete der 35jährige bei „Nius Live“ am Mittwoch mit einem knappen „Ja“.

BREAKING NIUS: Bei NIUS Live bestätigt AfD-Landtagspräsident Tobias Rausch, dass er von CDU-Abgeordneten ins Amt gewählt wurde. Es habe dazu klare Absprachen zwischen AfD und CDU gegeben, und die vier CDU-Abgeordneten werden im Dezember auch für Ulrich Siegmund als Ministerpräsident stimmen und ihm damit die notwendige Mehrheit sichern. — Julian Reichelt (@jreichelt) October 7, 2026

Auch für die Ministerpräsidentenwahl im Dezember könnte das Abstimmungsverhalten entscheidend gewesen sein. „Davon ist auszugehen“, antwortete Rausch auf die Frage Reichelts, ob seine Wahl ein Zeichen dafür war, dass der AfD-Ministerpräsidentenkandidat Ulrich Siegmund im Dezember sicher ins Amt kommt. Gegenüber der dpa sagte Rausch, es gebe Absprachen mit vier CDU-Abgeordneten für Siegmunds Wahl. „Schlauer sind wir erst, wenn es passiert.“

Bei der Landtagspräsidentenwahl am Dienstag im Magdeburger Landtag war Rausch mit 48 Stimmen in sein neues Amt gewählt worden (JF berichtete). Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die AfD einen Landtagspräsidenten stellt.

CDU ist offenbar zerrissen

Die AfD-Fraktion kam mit ihren Mandatsträgern auf 39 Stimmen. Das BSW, mit fünf Abgeordneten im Landtag vertreten, hatte im Vorfeld angekündigt, ebenfalls für den AfD-Kandidaten zu votieren. Damit war Rauschs Wahl bereits sicher. Zusätzlich erhielt er in der geheimen Wahl aber noch vier weitere Stimmen.

29 Abgeordnete stimmten gegen Rausch, fünf enthielten sich. Zuvor CDU-Fraktionschef Sven Schulze noch behauptet, die Union werde sich geschlossen enthalten. Die CDU schrumpfte im neuen Landtag von 40 auf 15 Mandate. Da ein Christdemokrat krankheitsbedingt ausfiel, waren bei der Abstimmung 14 CDU-Abgeordnete anwesend.

Neben Rausch auch Tillschneider gewählt

Neben Rausch wurde zudem sein Parteifreund Hans-Thomas Tillschneider zum Vizepräsidenten des Landtags gewählt. Obwohl das BSW im Vorfeld meinte, Tillschneider aufgrund pro-rüstungspolitischer Aussagen nicht wählen zu wollen, kam er auf 44 Stimmen – bei 38 Gegenstimmen und keinen Enthaltungen. Auch der CDU-Abgeordnete Carsten Borchert wurde zum stellvertretenden Landtagspräsidenten gewählt. Er erhielt 64 Ja- und 17 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.

Eine heftige Schlappe musste hingegen die SPD hinnehmen: Ihr Kandidat Armin Willingmann bekam nur 33 Stimmen und scheiterte damit deutlich beim Versuch, stellvertretender Parlamentspräsident zu werden.

SPD reagierte mit einem Protestmarsch auf Landtagspräsidentenwahl

Die Landtagspräsidentenwahl hatte bundesweit für Aufruhr gesorgt. Während die AfD-Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla ihren Parteifreunden gratulierten und darin ein Ende der „Brandmauer“ sahen, empörten sich Politiker aus anderen Parteien. „Die Tatsache, dass es so ist, ist aus meiner Sicht in höchstem Maße bedenklich und besorgniserregend“, sagte etwa der Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion Thorsten Frei (CDU).

Die SPD-Bundesspitze kündigte an, die Wahl der AfD-Abgeordneten als Thema in den Koalitionsausschuss einzubringen. Noch am selben Tag der Abstimmung demonstrierte die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten gegen den demokratischen Akt eines freigewählten Parlaments. Mit Grabesmienen marschierten die Abgeordneten bei Einbruch der Dunkelheit vom Reichstag durch das Brandenburger Tor zum Bebelplatz, wo 1933 die Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten stattfand (JF berichtete). (rsz)