AfD erobert 22 von 36 Wahlkreisen, doch Holm ist nicht im Landtag

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SCHWERIN. Die AfD hat bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 22 der 36 Direktmandate gewonnen. Die übrigen 14 Wahlkreise gingen an die SPD, während CDU, Linkspartei und Grüne kein einziges für sich entscheiden konnten. Ausgerechnet Leif-Erik Holm gehört jedoch nicht zu den erfolgreichen Direktkandidaten.

Der AfD-Landeschef und Ministerpräsidentenkandidat unterlag in Schwerin I deutlich der amtierenden Regierungschefin Manuela Schwesig.

Schwesig erhielt 54,4 Prozent der Erststimmen, Holm kam auf 28,2 Prozent. Für den AfD-Politiker war der Wahlkreis der einzige Weg in den Landtag, da er nicht auf der Landesliste seiner Partei kandidierte. Holms fehlende Absicherung über die Liste war allerdings kein Versehen. Der Bundestagsabgeordnete wollte nur nach Schwerin wechseln, wenn die AfD die absolute Mehrheit erreicht und ihn zum Ministerpräsidenten wählen kann.

AfD-Fraktionschef Schulte verteidigt seinen Wahlkreis

Die AfD war deshalb mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf gezogen. Während Holm als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten antrat, führte der bisherige Fraktionschef Enrico Schult die Landesliste an. Mit 38,2 Prozent wurde die Partei zwar stärkste Kraft, verfehlte die angestrebte absolute Mehrheit aber deutlich.

Schult verteidigte seinen Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald I mit 54,1 Prozent. Auch der frühere AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer gewann sein Direktmandat mit 51,2 Prozent. Die SPD konnte sich dagegen vor allem in den Städten und mit bekannten Regierungsmitgliedern behaupten. Neben Schwesig gewannen unter anderem Innenminister Christian Pegel und Landwirtschaftsminister Till Backhaus ihre Wahlkreise.

Trotz der fehlenden Mehrheit beanspruchte Holm am Wahlabend den Regierungsauftrag für seine Partei. Die AfD werde alle im Landtag vertretenen Parteien zu Gesprächen einladen, kündigte er an. Doch dort sitzen außer der AfD nur noch SPD, Linke und Grüne. Diese haben eine Zusammenarbeit mit ihr ausgeschlossen. (rr)