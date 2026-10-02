Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit um Polizeifunktionär: „Absurdistan“? Urteil im Fall von GdP-Vize Hüber sorgt für Irritation

Streit um Polizeifunktionär: „Absurdistan“? Urteil im Fall von GdP-Vize Hüber sorgt für Irritation

Streit um Polizeifunktionär: „Absurdistan“? Urteil im Fall von GdP-Vize Hüber sorgt für Irritation

Sven Hüber und Hubertus Knabe
Sven Hüber und Hubertus Knabe
„Putsch“ oder „wehrhafte Demokratie“? Sven Hüber und Hubertus Knabe streiten vor Gericht. Fotos: IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / Berlinfoto
JF-Plus Icon Premium Streit um Polizeifunktionär
 

„Absurdistan“? Urteil im Fall von GdP-Vize Hüber sorgt für Irritation

Nach dem Eklat um Ex-Politoffizier Sven Hüber geht der juristisch gegen seine Kritiker vor. Jetzt untersagt das Landgericht Berlin dem Historiker Hubertus Knabe eine Äußerung – nachdem es einen Monat vorher noch ganz anders entschieden hatte. Wie kann das sein?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„Putsch“ oder „wehrhafte Demokratie“? Sven Hüber und Hubertus Knabe streiten vor Gericht. Fotos: IMAGO / Metodi Popow / IMAGO / Berlinfoto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles