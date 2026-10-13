Abschiebungen scheitern in Berlin auch an kaputten Polizeiautos

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BERLIN. Der jahrelange Sanierungsstau bei der Berliner Polizei und Feuerwehr hat zu erheblichen Ausfällen von Einsatzfahrzeugen geführt. Nach einer Antwort des Senats auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen waren Anfang September 194 Fahrzeuge der Feuerwehr nicht einsatzbereit. Hinzu kamen 22 Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.

Bei der Polizei standen 159 der insgesamt 3.304 Fahrzeuge wegen Werkstattaufenthalten nicht zur Verfügung. Die Gewerkschaften warnen vor Folgen für die öffentliche Sicherheit.

Besonders brisant sind die Auswirkungen auf geplante Abschiebungen. Der Berliner Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Frank Teichert, berichtete der Welt, dass Rückführungen mehrfach nicht wie vorgesehen durchgeführt werden konnten. Den Beamten hätten morgens schlicht die Fahrzeuge gefehlt, um zu den ausreisepflichtigen Personen zu fahren. Das führe zu erheblichem Frust unter den Einsatzkräften. Jede „Abschiebeoffensive“ verkehre sich dadurch an der Basis in „Realsatire“.

Feuerwehr warnt vor längeren Anfahrtszeiten

Nach Angaben des Gewerkschafters erfüllt inzwischen mehr als die Hälfte des Berliner Polizeifuhrparks mindestens ein Kriterium für die Aussonderung. Dazu zählen etwa das Alter, die Laufleistung oder der technische Zustand eines Fahrzeugs. Trotzdem bleiben zahlreiche Wagen im Dienst. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, kritisierte, der Fuhrpark sei über Jahre „kaputtgespart“ worden. Zu den Problemen gehörten verschlissene Bremsen, Sicherheitsgurte, Sitzpolster und beschädigte Innenverkleidungen.

Bei der Berliner Feuerwehr ist die Situation noch angespannter. Von den 1.026 landeseigenen Fahrzeugen außerhalb des Katastrophenschutzes waren Anfang September 194 außer Betrieb. Das entspricht knapp 19 Prozent. Fällt ein Fahrzeug aus, müssen andere Wachen dessen Aufgaben übernehmen. Dadurch können sich die Anfahrtswege und damit die Eintreffzeiten verlängern.

Der Berliner Landesvorsitzende der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Manuel Barth, warnt, dass man bei einer solchen Ausfallquote an die Grenzen dessen komme, was sich noch auffangen lasse. Er verlangt vom Senat, den Fuhrpark umgehend zu erneuern und andere, weniger dringliche Projekte zurückzustellen. Die Zahlen zeigen auch, wie lange einzelne Fahrzeuge in den Werkstätten stehen. Nach der Senatsantwort dauern Reparaturen an Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeugen durchschnittlich knapp 34 Tage. Bei Tanklöschfahrzeugen sind es rund 45 Tage, bei Rettungswagen etwa 21 Tage. Hinzu kommt ein Personalmangel in der eigenen Feuerwehrwerkstatt. Von 59 vorgesehenen Stellen sind rechnerisch sieben nicht besetzt.

Reparaturkosten steigen auf fast acht Millionen Euro

Die Folgen belasten zunehmend den Landeshaushalt. Während die Berliner Feuerwehr 2024 noch rund 4,7 Millionen Euro für externe Werkstätten ausgab, waren es 2025 bereits knapp acht Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg um rund 71 Prozent innerhalb eines Jahres.

Auch bei der Polizei fallen hohe Kosten an. Im vergangenen Jahr wurden 7.481 Werkstattaufträge registriert, davon allein 4.080 für Einsatzwagen. Externe Reparaturen kosteten sowohl 2024 als auch 2025 jeweils rund 7,8 Millionen Euro. Der Landesvorsitzende der DPolG fordert deshalb ein Fuhrparkmanagement nach Hamburger Vorbild. Dort würden Fahrzeuge nach einem festen Plan ausgetauscht und verkauft, bevor ihr Wert zu stark sinkt und die Reparaturkosten übermäßig steigen.

Der AfD-Innenpolitiker Thorsten Weiß machte den bisherigen schwarz-roten Senat für die Missstände verantwortlich. Bereits 2025 habe die Landesregierung einen vorrangigen Investitionsbedarf von mehr als 140 Millionen Euro bei der Feuerwehr eingeräumt, ohne ausreichende Konsequenzen zu ziehen. Die Einsatzfähigkeit der Sicherheitsbehörden sei inzwischen akut gefährdet, erklärte Weiß.

Senat hält Einsatzfähigkeit für gesichert

Die SPD-geführte Innenverwaltung widerspricht dieser Einschätzung. Sprecherin Sabine Beikler erklärte, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr werde durch Reservefahrzeuge sichergestellt. Wegen der technischen Komplexität der Fahrzeuge dauerten Wartung und Reparatur häufig länger. Hinzu kämen gestiegene Ersatzteilpreise und Personalkosten. Die begrenzten Haushaltsmittel ließen eine schnellere Erneuerung des Fuhrparks nicht zu.

Allerdings geht aus der Senatsantwort hervor, dass eine eigens eingerichtete Projektgruppe zur Modernisierung des Fuhrparks ihre Arbeit erst bis Ende März 2029 abschließen soll. Für das Projekt stehen derzeit weder eigene Haushaltsmittel noch eine größere Personalbesetzung zur Verfügung. Aktuell beschäftigt sich lediglich eine Vollzeitkraft damit. Konkrete Maßnahmen befinden sich nach Angaben der Innenverwaltung noch in der Abstimmung.

Die Gewerkschaften verlangen dagegen kurzfristige Entscheidungen. Nach Angaben der DPolG liegt das Problem nicht allein an fehlenden Neuanschaffungen, sondern auch an den Beschaffungsverfahren und einer unzureichenden langfristigen Planung. Für den Polizeifuhrpark sind 2026 zwar 244 Neuanschaffungen vorgesehen. Nach Auffassung der Gewerkschaft reicht das jedoch nicht aus, solange Fahrzeuge erst ersetzt werden, wenn sie technisch und wirtschaftlich weitgehend verschlissen sind. (rr)