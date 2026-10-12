90 Prozent der Deutschen fordern verpflichtende Sprachtests für Kinder

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MÜNCHEN. Fast neun von zehn Deutschen haben sich in einer repräsentativen Umfrage für verpflichtende Sprachtests bei viereinhalbjährigen Kindern ausgesprochen. Nach dem ifo Bildungsbarometer 2026 unterstützen 89 Prozent der Befragten eine entsprechende Regelung. Auch weitergehende staatliche Vorgaben für die frühkindliche Bildung stoßen auf breite Zustimmung.

So befürworten 72 Prozent ein verpflichtendes Vorschuljahr, während sich 79 Prozent für bundesweit einheitliche und verbindliche Bildungsziele in Kindertagesstätten aussprechen.

Bislang unterscheiden sich die Vorgaben für die frühkindliche Bildung zwischen den Bundesländern. Auch die Verfahren zur Ermittlung des Sprachstands und die anschließenden Fördermaßnahmen sind nicht einheitlich geregelt. „Frühkindliche Bildung legt wichtige Grundlagen für die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern“, erklärte Ludger Wößmann, Leiter des ifo Zentrums für Bildungsökonomik. Entscheidend sei deshalb, dass alle Kinder Zugang zu einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung erhielten. Für das Bildungsbarometer befragten die Wissenschaftler 3.033 Erwachsene zwischen 18 und 69 Jahren sowie zusätzlich 965 Eltern von Kindern bis sechs Jahren.

Eltern beurteilen ihre Kitas überwiegend positiv

Trotz der Forderungen nach strengeren Vorgaben fällt die Bewertung der bestehenden Einrichtungen überwiegend gut aus. Von den befragten Eltern geben 65 Prozent ihrer örtlichen Kita die Schulnote eins oder zwei. In der Gesamtbevölkerung sind es 53 Prozent. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 2,27 unter Eltern und bei 2,52 in der Gesamtbevölkerung.

Allerdings bestehen erhebliche Unterschiede zwischen der Zufriedenheit mit den Einrichtungen vor Ort und der Einschätzung des deutschen Kita-Systems insgesamt. „Interessanterweise werden die Kitas vor Ort deutlich positiver beurteilt als die Kitas in ganz Deutschland“, sagte Studienautorin Katharina Wedel.

Bei der Suche nach einem Betreuungsplatz berichten 56 Prozent der Eltern von nur wenigen Schwierigkeiten. Knapp ein Viertel hatte dagegen erhebliche Probleme, eine geeignete Einrichtung zu finden. Als dringendste Herausforderungen nennen die Befragten fehlende Kita-Plätze und einen unzureichenden Betreuungsschlüssel.



Mehrheit will mehr Geld für Kindergärten

Mehr als drei Viertel der Deutschen sprechen sich dafür aus, Alleinerziehende sowie Familien mit vollzeitbeschäftigten Eltern bei der Vergabe von Kita-Plätzen bevorzugt zu berücksichtigen. Um den Personalmangel zu bekämpfen, wünschen sich viele Befragte eine bessere Bezahlung der Beschäftigten und weniger Bürokratie. Auch der verstärkte Einsatz von Männern und Quereinsteigern findet breite Zustimmung.

Rund drei Viertel befürworten zudem höhere staatliche Ausgaben für Kindertagesstätten. Uneinigkeit besteht hingegen beim Einsatz digitaler Medien: Sowohl Eltern als auch die Gesamtbevölkerung sind gespalten, ob Computer und andere digitale Angebote in der pädagogischen Arbeit die Entwicklung kleiner Kinder fördern oder beeinträchtigen.

Das ifo Bildungsbarometer wird jährlich erhoben und erschien 2026 zum 13. Mal. In diesem Jahr stand erstmals die frühkindliche Bildung im Mittelpunkt der Untersuchung. (rr)