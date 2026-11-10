60 Prozent des Bürgergeldes für Familien gehen an Ausländer

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BERLIN. Ausländische Leistungsberechtigte in Bürgergeldhaushalten mit minderjährigen Kindern haben im Jahr 2025 Leistungen von insgesamt 12,2 Milliarden Euro erhalten. Das entspricht 59,4 Prozent der gesamten 20,54 Milliarden Euro, die in dieser Haushaltsgruppe ausgezahlt wurden. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD.

Den größten Anteil unter den ausländischen Leistungsbeziehern machen ukrainische Staatsangehörige aus. Auf sie entfielen 3,44 Milliarden Euro, gefolgt von Syrern mit 2,2 Milliarden und Afghanen mit rund einer Milliarde Euro. Zusammen erhielten diese drei Gruppen rund 6,7 Milliarden Euro und damit etwa 55 Prozent der Leistungen an Ausländer in Haushalten mit minderjährigen Kindern.

Berücksichtigt werden sowohl Alleinerziehende als auch Paare mit Kindern. Die Beträge umfassen neben dem Regelbedarf unter anderem Unterkunft, Heizung und Sozialversicherungsbeiträge. Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, dessen Fraktion die Zahlen angefordert hatte, fordert Konsequenzen. „Wer als Ausländer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft dauerhaft sichern kann, soll seinen Aufenthaltstitel verlieren“, sagte er der Bild. Die Statistik unterscheidet allerdings ausschließlich nach Staatsangehörigkeit. Ob jemand als Flüchtling, Arbeitsmigrant oder aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen ist, geht daraus nicht hervor.

Ausländeranteil seit 2010 mehr als verdoppelt

Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Blick auf sämtliche Bürgergeldempfänger, unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben. Im Jahr 2010 hatten 19,6 Prozent der Leistungsberechtigten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Zehn Jahre später waren es bereits 37,6 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2025 erreichte der Anteil 47,3 Prozent. Damit war beinahe jeder zweite Empfänger Ausländer.

Während die Zahl der deutschen Leistungsberechtigten seit 2010 um knapp 46 Prozent zurückging, hat sich jene der ausländischen Bezieher mehr als verdoppelt. Auch die finanziellen Leistungen haben erheblich zugenommen. Im Jahr 2010 entfielen 6,92 Milliarden Euro auf ausländische Empfänger, 2025 waren es bereits 21,75 Milliarden Euro. Die Summe hat sich damit nominal mehr als verdreifacht.

Über die Zahlungsansprüche von insgesamt 46,64 Milliarden Euro im Jahr 2025 hatte die JUNGE FREIHEIT bereits berichtet. Allein auf Ukrainer entfielen damals knapp sechs Milliarden Euro. Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Entwicklung zusätzlich beschleunigt. So stieg die Zahl ukrainischer Eltern im Leistungsbezug von knapp 6.000 im Jahr 2020 auf rund 224.000 im Jahr 2023.

Einbürgerungen verändern die Statistik

Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen verweist auf einen weiteren Faktor, der bei der Auswertung berücksichtigt werden müsse. Eingebürgerte Ausländer würden anschließend als Deutsche gezählt, auch wenn sie weiterhin Grundsicherung bezögen. „Wer eingebürgert wird und weiter Grundsicherung bezieht, verschwindet aus der Ausländerstatistik. Die Leistungen muss der Sozialstaat weiterhin finanzieren“, sagte er der Bild.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2025 mehr als 330.000 Menschen eingebürgert. Wie viele von ihnen zum Zeitpunkt der Einbürgerung Bürgergeld erhielten, lässt sich aus den vorliegenden Zahlen nicht bestimmen. Raffelhüschen vermutet dennoch einen erheblichen statistischen Effekt, dessen genaue Größenordnung nicht beziffert werden könne.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei der Grundsicherung im Alter. Im Juni 2026 erhielten 282.020 Ausländer diese Sozialleistung, ein neuer Höchststand. Ihr Anteil an allen Beziehern lag bei 36,4 Prozent. Raffelhüschen rechnet mit einem weiteren Anstieg, weil Menschen, die erst spät in Deutschland ins Erwerbsleben eintreten und vergleichsweise wenig verdienen, häufig keine ausreichenden Rentenansprüche aufbauen können. (rr)