40 Prozent der Langzeitbezieher von Bürgergeld sind Ausländer

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BERLIN. Rund 1,4 Millionen Menschen in Deutschland haben über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren staatliche Grundsicherung bezogen. Das entspricht etwa zwei von fünf erwerbsfähigen Leistungsempfängern. Besonders auffällig ist der Ausländeranteil: 37,8 Prozent der Langzeitbezieher besitzen keinen deutschen Pass. Das geht aus einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor, die auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion zurückgeht und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Die Zahlen beziehen sich auf Ende 2025 und zeigen erhebliche regionale Unterschiede. In Berlin erhielten rund 45 Prozent der Grundsicherungsempfänger die staatliche Unterstützung bereits seit mindestens fünf Jahren, in Bremen waren es 43 Prozent.

Damit verzeichneten die beiden Stadtstaaten bundesweit die höchsten Anteile. Von den insgesamt rund 1,4 Millionen Langzeitbeziehern besaßen 62,2 Prozent die deutsche Staatsangehörigkeit. Auffällig ist auch die Altersstruktur. Unter den Betroffenen befanden sich 199.229 Menschen, die noch keine 25 Jahre alt waren. Die Statistik erfasst den Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch, einschließlich der früheren Hartz-IV-Leistungen. Das Bürgergeld selbst war erst Anfang 2023 eingeführt und im Juli 2026 durch das neue Grundsicherungsgeld abgelöst worden.

AfD fordert verpflichtende Bürgerarbeit

Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, reagierte mit scharfer Kritik auf die Zahlen. „Es kann nicht sein, dass so viele Menschen auf Kosten der Steuerzahler Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten gehen könnten“, erklärte der Bundestagsabgeordnete.

Springer erneuerte die Forderung seiner Partei nach einer verpflichtenden Bürgerarbeit. Erwerbsfähige, die länger als sechs Monate Grundsicherung beziehen, sollen demnach 15 Stunden pro Woche gemeinnützige Tätigkeiten verrichten. Wer sich dieser Verpflichtung verweigert, soll nach den Vorstellungen der AfD nur noch Sachleistungen oder als letzte Konsequenz überhaupt keine Unterstützung mehr erhalten.

Mit entsprechenden Anträgen war die AfD im Bundestag auf Widerstand der übrigen Fraktionen gestoßen. Der CSU-Sozialpolitiker Peter Aumer verwies in der Debatte auf das Grundversprechen des deutschen Sozialstaats, wonach Menschen, die Hilfe benötigen, diese auch erhalten müssten.

Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt wieder

Die neuen Daten fallen in eine Phase anhaltender Probleme auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bezogen im September insgesamt rund 3,7 Millionen erwerbsfähige Menschen Grundsicherung. Das waren allerdings 145.000 weniger als ein Jahr zuvor.

Anders entwickelte sich die Langzeitarbeitslosigkeit. Nach einem jahrelangen Rückgang von 1,8 Millionen Betroffenen im Jahr 2005 auf rund 700.000 im Jahr 2019 stieg ihre Zahl infolge der wirtschaftlichen Schwäche seit 2024 wieder an. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erneut mehr als eine Million Menschen seit mindestens einem Jahr arbeitslos. Langzeitarbeitslosigkeit und langjähriger Grundsicherungsbezug sind dabei nicht gleichzusetzen, da auch Erwerbstätige mit geringem Einkommen staatliche Unterstützung erhalten können.

Das IAB verweist bei langjährigen Leistungsempfängern auf häufig bestehende Hindernisse bei der Arbeitsvermittlung. Dazu zählen geringe berufliche Qualifikationen und gesundheitliche Einschränkungen. Geförderte Beschäftigung könne den Weg in reguläre Arbeit erleichtern, müsse allerdings auf die individuellen Voraussetzungen der Betroffenen abgestimmt werden.

Die Bundesregierung hatte mit ihrer jüngsten Reform der Grundsicherung bereits strengere Mitwirkungspflichten und Leistungskürzungen eingeführt. Die AfD hält diese Maßnahmen nicht für ausreichend und verlangt zusätzlich die Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit. (rr)