19 Messerstiche – Polizei nimmt Polen nach Mord an Dejana P. fest

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MARBURG. Nach einem Messermord an der 35jährigen Dejana P. hat die Polizei einen Polen festgenommen. Der 42jährige soll sie mit 19 Messerstichen getötet haben und wurde am Donnerstag im Ausland festgenommen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach war er dringend tatverdächtig. Auf Antrag der Marburger Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht einen nationalen und einen europäischen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Inzwischen sitzt er in Polen in Untersuchungshaft, wo er auf seine Überstellung nach Deutschland wartet.

Zuletzt war Dejana P. am Dienstagabend in einem Marburger Einkaufszentrum gesehen worden. Danach galt sie 21 Stunden lang als vermisst, bis die Ermittler in einem rund 250 Meter entfernten Gebüsch ihre Leiche fanden.

Dejana P. soll eine Beziehung mit dem Polen geführt haben

Laut der Bild hatten Dejana P. und der Tatverdächtige zuvor eine Beziehung geführt. Den Ermittlern zufolge sollen sich beide noch am Mittwoch getroffen haben, anschließend soll der Pole sie erstochen haben. Die genauen Umstände der Tat sowie das Motiv des Tatverdächtigen sind allerdings unklar. Kurz vor ihrem Tod lebte die 35jährige in einem Frauenhaus, allerdings soll der Hintergrund eine frühere Beziehung gewesen sein.

2025 waren Ausländer mehr als viermal so häufig wegen Mordes, Totschlags und Tötung auf Verlangen als tatverdächtig erfasst wie Deutsche (siehe JF-Auswertung). Die Tatverdächtigendichte unter allen Personen ohne deutschen Pass lag bei 9,7 je 100.000 Personen, unter Polen lag sie mit 8,2 leicht darunter. Unter den deutschen Staatsbürgern betrug die entsprechende Belastungszahl hingegen 2,2. (kuk)