17jährige in Dresdner Ausgehviertel vergewaltigt – Syrer in Haft

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DRESDEN. Die Dresdner Polizei hat einen 18jährigen Syrer wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 17jährigen festgenommen. Die mutmaßliche Tat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Königsbrücker Straße in der Äußeren Neustadt. Das Viertel gehört zu den beliebtesten Ausgehgegenden der sächsischen Landeshauptstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der junge Mann die Jugendliche in einem Hausflur vergewaltigt haben. Der 17jährigen gelang es, sich von ihrem mutmaßlichen Angreifer zu befreien und aus dem Gebäude zu flüchten. Auf der Straße traf sie zufällig auf eine Polizeistreife und berichtete den Beamten von dem Übergriff.

Die Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein und konnten den Verdächtigen wenig später in der Umgebung festnehmen. Am Montag wurde der Syrer einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 18jährige befindet sich inzwischen in der Justizvollzugsanstalt Dresden in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Vergewaltigung.

Jugendliche und Verdächtiger wohnten nicht am Tatort

Nach Informationen der Bild-Zeitung wohnten weder die Jugendliche noch der Beschuldigte in dem Mehrfamilienhaus. Der Tatort befindet sich nur wenige Schritte vom Albertplatz entfernt. In der unmittelbaren Umgebung liegen zahlreiche Bars, Kneipen und Clubs, die auch in den Nachtstunden gut besucht sind.

Ob sich die beiden vor der mutmaßlichen Tat kannten, ist bislang nicht abschließend geklärt. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber Bild, dass die Ermittler dieser Frage nachgehen. Die Polizeidirektion Dresden machte zunächst keine weiteren Angaben zu den Hintergründen des Übergriffs.



Auch in Leipzig ermittelt die Polizei wegen eines Sexualdelikts

Erst wenige Tage zuvor war es in Leipzig zu einem weiteren mutmaßlichen Sexualverbrechen gekommen. Im Lene-Voigt-Park im Stadtteil Reudnitz wurde in der Nacht zum 6. Oktober eine 26jährige Frau sexuell angegriffen. Sie hatte sich zuvor zu drei Männern gesellt, die auf einer Parkbank Alkohol tranken. In der Nähe eines Toilettenhäuschens kam es nach Polizeiangaben zu dem Übergriff.

Anders als in Dresden konnten die Verdächtigen bislang nicht festgenommen werden. Die Leipziger Polizei sucht nach den drei Männern und hat dazu Personenbeschreibungen veröffentlicht. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. (rr)