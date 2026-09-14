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JF-Exklusiv: 134 neue Plagiate: AfD-Jägerin Badenberg in höchster Not

JF-Exklusiv: 134 neue Plagiate: AfD-Jägerin Badenberg in höchster Not

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Kommt durch das Gutachten von Stefan Weber in Erklärungsnot: Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Kommt durch das Gutachten von Stefan Weber in Erklärungsnot: Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
Kommt durch das Gutachten von Stefan Weber in Erklärungsnot: Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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134 neue Plagiate: AfD-Jägerin Badenberg in höchster Not

Das Gutachten über die Doktorarbeit der Ex-Verfassungsschutz-Vizepräsidentin und Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) wächst von 83 auf 217 verdächtige Stellen. Plagiatsforscher Stefan Weber rechnet gegenüber der JF auch mit den Medien ab.

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Kommt durch das Gutachten von Stefan Weber in Erklärungsnot: Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU). Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache
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