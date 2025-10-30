Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streitgespräch beim Landesfest: Wenn ein Verfassungsschützer einen AfD-Abgeordneten beleidigt

Streitgespräch beim Landesfest: Wenn ein Verfassungsschützer einen AfD-Abgeordneten beleidigt

Streitgespräch beim Landesfest: Wenn ein Verfassungsschützer einen AfD-Abgeordneten beleidigt

Links ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming und gestikuliert, daneben ist das Logo der AfD-Fraktion Brandenburg, welches mit einer Lupe untersucht wird – Symbolbild für den Verfassungsschutz. Was als harmlose Bürgerfrage am Stand des Verfassungsschutzes beginnt, endet in einer lautstarken politischen Auseinandersetzung: Denn als ein Brandenburger Verfassungsschützer erfährt, daß er einem AfD-Bundestagsabgeordneten spricht, reagiert er aggressiv und wird ausfällig. Mit Video.
Links ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming und gestikuliert, daneben ist das Logo der AfD-Fraktion Brandenburg, welches mit einer Lupe untersucht wird – Symbolbild für den Verfassungsschutz. Was als harmlose Bürgerfrage am Stand des Verfassungsschutzes beginnt, endet in einer lautstarken politischen Auseinandersetzung: Denn als ein Brandenburger Verfassungsschützer erfährt, daß er einem AfD-Bundestagsabgeordneten spricht, reagiert er aggressiv und wird ausfällig. Mit Video.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming argumentiert mit einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes (Symbolbild). Foto: Privat / AfD-Brandenburg
JF-Plus Icon Premium Streitgespräch beim Landesfest
 

Wenn ein Verfassungsschützer einen AfD-Abgeordneten beleidigt

Was als harmlose Bürgerfrage am Stand des Verfassungsschutzes beginnt, endet in einer lautstarken politischen Auseinandersetzung: Denn als ein Brandenburger Verfassungsschützer erfährt, daß er einem AfD-Bundestagsabgeordneten spricht, reagiert er aggressiv und wird ausfällig. Mit Video.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Götz Frömming argumentiert mit einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes (Symbolbild). Foto: Privat / AfD-Brandenburg
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles