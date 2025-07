Felix Baumgartner und Udo Voigt gestorben

Anzeige

PORTO SANT’ELPIDIO. Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist tot. Der 56jährige, der 2012 mit einem Sprung aus 39 Kilometer Höhe weltweite Bekanntheit erlangte, stürzte am Donnerstagnachmittag mit einem motorisierten Paraglider ab. Dabei fielen er und sein Fluggerät in einen Hotelpool im Küstenort Porto Sant’Elpidio an der Adria.

Wie die Feuerwehr mitteilte, sei Baumgartner während des Fluges schlecht geworden und habe dadurch die Kontrolle über den Paraglider verloren. Unklar ist, ob er schon vor dem Absturz tot war oder erst nach dem Aufprall starb. Baumgartner stürzte auf eine Angestellte des Hotels, die aber nur leicht verletzt wurde ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die anderen Gäste, die sich in dem Hotelpool befanden, seien unverletzt geblieben, hieß es.

Baumgartner mit waghalsigen Stunts

Gemeinsam mit seiner Frau machte der Österreicher an der Adria Urlaub. Noch kurz vor dem Unfall hatte Baumgartner ein Video über die Vorbereitung des Paragliding-Fluges in den sozialen Medien geteilt. In seiner letzten Story veröffentlichte er zudem ein Foto eines Flugplatzes mit dem Kommentar: „Zu viel Wind.“

Felix Baumgartner war international bekannt für spektakuläre Sprünge aus großer Höhe. 1999 sprang er vom 88. Stockwerk des Petronas Towers in Kuala Lumpur. 13 Jahre sprang er aus rund 39 Kilometern aus der Stratosphäre in einer Art Raumanzug auf die Erde. Als erster Mensch überquerte er den Ärmelkanal ohne motorisierte Hilfe.

Voigt stirbt nach kurzer Krankheit

Am Donnerstag starb auch der langjährige NPD-Vorsitzende Udo Voigt. Aus seiner Partei, die sich jetzt „Die Heimat“ nennt, hieß es, der Politiker sei nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben.

Von 2014 bis 2019 saß Voigt für die NPD im Europäischen Parlament, der er von 1996 bis 2011 vorstand. Zuletzt war er stellvertretender Vorsitzender von „Die Heimat“. Unter seiner Führung hatte sich die NPD gegenüber rechtsextremen Kameradschaften geöffnet.

Während seiner Amtszeit scheiterte 2003 das erste NPD-Verbotsverfahren, weil der Partei zu viele Mitarbeiter des Verfassungsschutzes angehört hatten. 2017 lehnte es das Bundesverfassungsgericht erneut ab, die Partei zu verbieten. Diesmal wegen mangelnder Erfolgsaussichten, ihre Ziele durchsetzen zu können. (fh)