Sinn zu Grünen: „Ihre Energiewende ist ein Scherbenhaufen“

MÜNCHEN. Der ehemalige langjährige Präsident des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, hat angesichts von Energiekrise und Inflation für Deutschland eine „längere Periode“ der Krise vorhergesagt. „Das liegt zum einen daran, daß die Grünen uns die billige Energie ohnehin abstellen wollen.“ Er habe den Grünen nie abgenommen, „daß sie am Klimathema so ernsthaft interessiert waren, wie sie taten. Denn dann hätten sie die Kernkraft nicht verteufelt“.

Spätestens der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe jedoch das Scheitern der Partei beim „Doppelausstieg aus Kernkraft und Kohle“ offenbart. „Ihre Energiewende ist ein Scherbenhaufen“, sagte Sinn dem Münchner Merkur und sprach sich dabei für eine langfristige Verlängerung der Atomenergie aus.

Deutsche Kernkraftwerke könnten Energiekrise lösen

„Insgesamt können mindestens fünf bis sechs Atomkraftwerke in Betrieb gehalten oder genommen werden. Und es handelt sich nach den Festlegungen der EU dabei um grüne Energie.“ Daher könnten die deutschen Atomkraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Energieversorgung leisten, Atomkraft biete sich zudem als CO2-arme Energiequelle an.

Rückblickend kritisierte Sinn, die nach dem Fukushima-Zwischenfall noch unter Alt-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffene Entscheidung, die deutschen Atomkraftwerke abzuschalten. Unlängst hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Verlängerung der Atomkraft-Laufzeiten bis Ende 2023 als Notreserve für lediglich zwei Kernkraftmeiler angekündigt.

Ein weiteres Problem seien überhandnehmende, demographische Probleme. „Das wissen wir eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre. Wir haben nun mal die Baby-Boomer, die bald in Rente gehen wollen“, betonte Sinn. „Wir haben ein riesiges Versorgungsproblem, weil die arbeitende Bevölkerung wegbricht.“

Ökonom wirbt für „traditionelle Familien“

Der Ökonom forderte von der Politik „eine andere Familienpolitik, damit die Geburtenrate wieder hochgeht“. Zudem sollte der Staat „die wenigen Kinder, die wir haben, besser ausbilden – vor allem die vielen Migrantenkinder“.

Nötig sei eine verpflichtende Vorschulerziehung, „um diese Kinder besser an die deutsche Sprache heranzuführen“. Lockdowns und Schulschließungen in der Pandemie haben ihm zufolge „den Kindern ihre Zukunftschancen“ geraubt. Nun müsse der Staat gegensteuern.

In einer krisengeplagten Gesellschaft werde der Zusammenhalt in der Familie immer wichtiger. „Jungen Menschen kann man nur raten: Besinnt euch auf traditionelle Familienbilder, seht zu, daß ihr Kinder habt“, riet der renommierte Wirtschaftswissenschaftler, denn der Staat werde künftig mit sozialpolitischen Aufgaben „heillos überfordert“ sein.

„Rußlands Gas führt zu Abhängigkeiten“

Obwohl die Gaslieferungen aus Rußland aktuell stocken, zeigte sich der Ökonom davon überzeugt, daß deutsche Unternehmen und Haushalte weiterhin auf russisches Gas angewiesen sind. „Es fehlen Terminals für LNG, also Flüssiggas. Die ersten werden 2026 betriebsbereit sein.“ Gleichzeitig gab er die Abhängigkeiten von Moskau zu bedenken, die „uns in eine Falle bugsiert haben. In dieser Falle zappeln wir jetzt herum“.

Letztlich fehle Berlin „eine kluge staatliche Strukturpolitik“, kritisiert er. „Es wäre sicherlich nicht richtig gewesen, gänzlich auf die russische Energie zu verzichten – aber es war auch nicht richtig, sich derart davon abhängig zu machen.“ Deutschlands Energiequellen seien immer noch zu wenig diversifiziert. (ab)