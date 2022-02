Frankfurter Stadtparlament will koloniale Vergangenheit aufarbeiten

FRANKFURT/MAIN. Die Regierungskoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Römer hat einen Antrag für einen intensiveren Kampf gegen Rassismus in Frankfurt vorgelegt. Darin fordern die Stadtverordneten, „Formen einer gesamtzivilgesellschaftlichen Auseinandersetzung und Debattenformate für diskriminierungsfreie Sprache“ zu erarbeiten, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag.

Weiter soll sich das Magistrat gegen rassistische Diskriminierung einsetzen und die „koloniale Vergangenheit aus lokaler Perspektive aufarbeiten“. Überdies müßten die Begriffe „Mohr“ und „Neger“ als herabwürdigend anerkannt und verurteilt werden.

Koalition stellt Umbenennung von Straßen in Aussicht

Für eine Auseinandersetzung mit dem Thema seien „geeignete Orte und Formate“ nötig. So sollen Plätze- und Straßennahmen nach dem Willen der Parteien aufgelistet und mögliche koloniale Bezüge aufgezeigt werden. In drastischen Fällen müsse eine Umbenennung in Betracht gezogen werden.

Die Stadt Frankfurt sei in der Pflicht, sich mit der deutschen Kolonialvergangenheit auseinanderzusetzen“, betonte Grünen-Fraktionschefin Tina Zapf-Rodriguez. Eine entsprechende Debatte nehme noch immer viel zu wenig Raum im öffentlichen Bewußtsein ein. „Wir brauchen die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem klaren Bekenntnis zur diversen Stadtgesellschaft Frankfurts.“

Die Frankfurter Grünen hatten Anfang Februar gefordert, die Miquelallee in der Stadt umzubenennen. Als Grund dafür führten sie an, der frühere Oberbürgermeister Johann von Miquel sei Gründungsmitglied des Deutschen Kolonialvereins und somit Rassist gewesen. (zit)