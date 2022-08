Antifa unter Verdacht: Mann nach Säure-Attentat in Lebensgefahr

ROSTOCK. In Rostock ist ein 25jähriger in seiner eigenen Wohnung von Unbekannten mit einer stark hautverletzenden Flüssigkeit angegriffen worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei prüft nun, ob die Antifa hinter der brutalen Attacke steckt. Denn zuvor, während einer Demo zu 30 Jahren Lichtenhagen, hatte der linksextreme Twitter-Account Alerta Berlin ein Video der Wohnung von außen veröffentlicht. Angeblich sei von einem dortigen Fenster im Erdgeschoß der Hitlergruß gezeigt worden. In dem achtsekündigen Film ist davon jedoch nichts zu sehen.

Die Tat geschah in dem „Sonnenblumenhaus“ im Stadtteil Lichtenhagen, das 1992 Ort tagelanger ausländerfeindlicher Krawalle war. Daran sollte mit der Demo, an der auch der schwarze Block teilnahm, erinnert werden. Laut Polizei klopften die maskierten Attentäter Sonnabendnacht gegen das Wohnungsfenster des Mannes. Als dieser öffnete, besprühten die Unbekannten dessen Gesicht und den nackten Oberkörper mit der Flüssigkeit.

Polizisten bietet sich furchtbares Bild

Den eintreffenden Beamten bot sich ein furchtbares Bild: Das Opfer wälzte sich mit Schmerzensschreien am Boden. Auf dem Weg ins Krankenhaus löste sich seine Haut ab. Die Ärzte kämpfen weiterhin um sein Leben. Bisher bleibt unbekannt, um welche Substanz es sich handelt. Die Einsatzkräfte sprachen von Chili- oder Tabasco-Geruch. Die Haut des Opfers wies zunächst keine Verätzungen auf. Daher müsse es keine Säure sein. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Möglich ist, daß sich Mitglieder der Antifa nach dem Tweet über den Hitlergruß zu einem „Racheakt“ verabredeten, wie lokale Medien berichten. Ob dort überhaupt jemand die verbotene Geste gezeigt hat, ist jedoch nicht belegt, wie die Polizei mitteilte. Das will sie nun ermitteln.

Zu einer Gedenkveranstaltung anläßlich des Jahrestags der Unruhen waren am Donnerstag Politiker nach Rostock gereist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach dabei von einer „Schande für unser Land“ und warnte vor rechter Gewalt. (fh)