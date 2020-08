Berliner Polizei legt Beschwerde gegen Corona-Demonstration ein

BERLIN. Die Berliner Polizei hat gegen die Entscheidung, das Verbot der Corona-Demonstrationen aufzuheben, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Erst am Mittag waren die für Sonnabend geplanten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vom Verwaltungsgericht erlaubt worden.

Die Berliner Polizeipräsidenten Barbara Slowik hatte diesen Schritt angedroht. Ungeachtet des juristischen Ausgangs haben Anmelder und Unterstützer der Corona-Proteste angekündigt, am Sonnabend in Berlin gegen die Corona-Politik der Bundesregierung auf die Straße zu gehen.

Die Sicherheitskräfte in der Hauptstadt bereiten sich für das Wochenende auf einen Großeinsatz vor. 3.000 Beamte sind vor Ort. Für den Fall, daß trotz eines Verbotes Demonstranten per Bus nach Berlin kommen, kündigte Polizeisprecher Thilo Cablitz gegenüber der JUNGEN FREIHEIT an, diese zu stoppen: „Grundsätzlich können wir die Busse anhalten, wenn der Verdacht besteht, daß sie sich auf dem Weg zu einer verbotenen Demo machen. Die Beteiligung an einer solchen Demonstration ist eine Ordnungswidrigkeit.“ (ag)