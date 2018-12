Abgeschobener Rädelsführer von Ellwangen zurück in Deutschland

ELLWANGEN/AMBERG. Einer der Rädelsführer des Asylbewerberaufstands von Ellwangen ist nach seiner Abschiebung wieder zurück in Deutschland. Der Kameruner Alassa M. hatte Anfang Mai in der baden-württembergischen Stadt zusammen mit einem Mob von rund 200 Afrikanern gewaltsam die Abschiebung eines 23 Jahre alten Togolesen verhindert. Unter anderem schlugen sie dabei auf die Streifenwagen der Polizei ein und drohten den Beamten damit, eine Pforte zu stürmen, in der sich die Polizisten vor den Randalierern in Sicherheit gebracht hatten.

Alassa M. wurde im Juni nach Italien zurückgebracht, wo er erstmals EU-Gebiet betreten hatte. Nun ist er nach Informationen des SWR wieder zurück. Er hat inzwischen einen neuen Asylantrag gestellt. Auch klagt er demnach gegen den Polizeieinsatz im Mai.

Asylbewerber prügeln in Amberg auf Passanten ein

Unterdessen hat das Amtsgericht im oberpfälzischen Amberg Haftbefehl gegen vier Asylbewerber verhängt, die am dortigen Bahnhof Samstag abend grundlos auf Passanten eingeschlagen hatten. Dabei erlitt ein 17 Jahre alter Jugendlicher so schwere Kopfverletzungen, daß er stationär im Krankenhaus behandelt werden mußte. Elf weitere Personen wurden attackiert und mußten ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurden.

Bei den Asylbewerbern handelt es sich laut der Polizei um Afghanen, Syrer und Iraner im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Die Polizei konnte die Gewalttäter noch am selben Abend verhaften. Einer der Täter wehrte sich gegen seine Festnahme und beleidigte dabei die Beamten. (tb)