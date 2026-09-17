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PIDDINGTON. Aus Protest gegen die Pläne, über 1.200 Illegale im südenglischen Dorf Piddington unterzubringen, haben die örtlichen Bewohner symbolisch für den Austritt aus dem Vereinigten Königreich gestimmt. Bei der Volksabstimmungssimulation entschieden sich 285 von den insgesamt 350 Einwohnern für den Schritt, dagegen votierten 26 Einwohner. „Wir sind Piddington, das aufbegehrende Dorf“, erklärte die stellvertretende Ortsbeiratschefin Susanne Parden am Mittwoch.

BREAKING: Piddington has voted to leave the United Kingdom in a symbolic referendum. 📺 Freeview 236, Sky 512, Virgin 604

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Das britische Innenministerium plant, in den nahegelegenen ehemaligen Militärbarracken 1.256 männliche Asylbewerber anzusiedeln. „Wir haben mit der Polizei gesprochen, und deren Rat lautete: Wenn beim Gassigehen mit dem Hund etwas passiert, ist es am besten, wegzulaufen und sich zu verstecken“, sagte eine Bewohnerin dem Nachrichtensender GBNews. „Wir sind zahlenmäßig vier zu eins unterlegen, die Frauen sogar zehn zu eins.“ Piddingtons Ortsbeiratschef Tim McNally schilderte dem Daily Telegraph, die Einwohner würden bereits Selbstverteidigungskurse nehmen und Überwachungsanlagen installieren. Zudem beklagte er, dass die Regierung nicht über die Sicherheit der betroffenen Bewohner reden wolle.

Burnham hält an Piddington-Plänen fest

Premierminister Andy Burnham verteidigte die Ansiedlungspläne nach der Protestaktion. „Es geht um Gleichbehandlung überall im Land“, sagte der Labour-Politiker. Nur durch die Verringerung der Asylzahlen lasse sich das Problem beheben. „Zudem haben wir den Menschen versprochen, die Nutzung von Hotels zu beenden – was eingelöst werden muss. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen ist der Meinung, dass es umgesetzt gehört. Und das bringt schwierige Entscheidungen mit sich.“

Seit Jahresbeginn verzeichnete das britische Innenministerium insgesamt 16.513 Illegale, die auf Booten nach Großbritannien kamen. Im gesamten Vorjahr waren es 41.472 Personen gewesen. Die meisten davon kamen aus Eritrea, dem Sudan, Afghanistan, Somalia und Iran. Im Sommer 2025 hatten mehrere Vergewaltigungsfälle in den Asylhotels wochenlange Proteste hervorgerufen. (kuk)