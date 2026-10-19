„Wut und Scham“: Frankreich verliert völlig die Kontrolle

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PARIS. Linksextreme und migrantische Randalierer haben bei den schweren Ausschreitungen in Frankreich ein älteres Paar ausgeraubt und bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Der Überfall ereignete sich am Samstag im Bereich des Pariser Place de la République. Die Täter nahmen den beiden Senioren Schmuck, Wertsachen und Kleidung ab und ließen sie anschließend auf der Straße zurück.

Ein Foto der Tat wurde schnell zum Sinnbild der Lage in der Grande Nation. Am Wochenende kam es in zahlreichen Städten zu Straßenschlachten, Plünderungen und Brandanschlägen. Auch am Sonntag gingen die Auseinandersetzungen insbesondere in Paris weiter.

Fast 1.000 Polizisten bei Ausschreitungen verletzt

Nach der jüngsten Bilanz des französischen Innenministeriums wurden landesweit 2.397 Menschen festgenommen. Insgesamt 997 Polizisten und Gendarmen erlitten Verletzungen, sieben von ihnen schwere. Besonders heftig waren die Straßenschlachten in der Hauptstadt. Vermummte zerstörten Schaufenster, plünderten Geschäfte und setzten Fahrzeuge in Brand. Allein in Paris nahm die Polizei 855 Personen fest. Die Gewalt konzentrierte sich unter anderem auf den Place de la République, den Boulevard Sébastopol und mehrere Einkaufsstraßen.

Pour moi, c’est l’image la plus horrible de ce 17 octobre:

Un couple d’octogénaire dépouillé de tout, en pleine rue, laissé à moitié nu.

Comme si les Rolex, les Vuiton, les Hermès, les Dior, les Sephora pillés n’étaient pas suffisants pour la revente. L’image qui devrait être un signal d’alarme pour tout l’occident. L’image d’un pseudo président qui a perdu le contrôle. Qui a totalement échoué envers son peuple. L’image d’une gauche radicale qui a sacrifié votre propre identité pour faire de votre pays une zone de guerre, aux arrières-plans culturels qui n’ont rien à voir avec les vôtres. Cette image est effrayante! — Ô.Mercedes (@DolceVenezia74) October 18, 2026

Die französische Zeitung Le Monde berichtete von Ladenbesitzern, die ihre zerstörten Geschäfte am Sonntag kaum wiedererkannten. Friseursalons, Apotheken, Lebensmittelgeschäfte und Cafés wurden angegriffen und ausgeraubt. Ein Restaurantbesitzer berichtete, dass seine Mutter bei einem Überfall auf das Lokal am Kopf verletzt wurde und ins Krankenhaus musste.

Selbst am Sonntagnachmittag kam es rund um den Place de la République erneut zu Zusammenstößen. Die Polizei setzte Tränengas ein, nachdem Gruppen Fahrräder und Mülltonnen angezündet hatten. Spezialeinheiten rückten an, um weitere Plünderungen zu verhindern.

Innenminister macht Linksextreme verantwortlich

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez macht organisierte linksextreme Gruppen für einen erheblichen Teil der Gewalttaten verantwortlich. Nach seiner Darstellung beteiligten sich militante Gruppen an Angriffen auf Polizisten, öffentliche Einrichtungen und Geschäfte. Daneben nutzten zahlreiche Plünderer das Chaos, um Waren und Wertgegenstände zu stehlen.

Die Ausschreitungen waren aus landesweiten Demonstrationen gegen steigende Lebenshaltungskosten hervorgegangen. In Paris und anderen Großstädten griffen gewaltbereite Gruppen die Sicherheitskräfte mit Steinen und Feuerwerkskörpern an. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Besonders verheerend waren die Folgen in Limoges. Dort geriet das historische Rathaus in Brand und wurde schwer beschädigt. Bürgermeister Guillaume Guérin sprach gegenüber Reuters von einem gezielten Angriff. Menschen, die sich während der Ausschreitungen im Gebäude aufhielten, hätten um ihr Leben gefürchtet. Auch in Marseille, Bordeaux und Lyon wurden öffentliche Gebäude und Geschäfte angegriffen. Landesweit waren rund 1.500 Geschäfte von Plünderungen betroffen.

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Trump macht Migration verantwortlich

Die Gewalt löste auch international heftige Reaktionen aus. US-Präsident Donald Trump erklärte auf Truth Social: „Frankreich brennt!“ Er machte die Einwanderungspolitik für den Zustand des Landes verantwortlich und forderte die französische Regierung auf, ihre Grenzen zu schließen und die Kontrolle zurückzugewinnen.

Bereits zuvor hatte US-Vizepräsident JD Vance die europäische Linke für die Folgen der Masseneinwanderung kritisiert. Frankreich habe Menschen aus der Dritten Welt aufgenommen, ohne ausreichend auf Integration und Assimilation zu achten, erklärte er.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Festgenommenen nach Staatsangehörigkeit oder Migrationshintergrund haben die französischen Behörden bislang nicht veröffentlicht. Wie viele der festgenommenen Randalierer einen Migrationshintergrund haben, ist daher nicht bekannt.

Marine Le Pen vom Rassemblement National machte vor allem die radikale Linke für die Eskalation verantwortlich. Sie warf der Regierung vor, die Kontrolle über die öffentliche Sicherheit verloren zu haben. Der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon kritisierte dagegen das Vorgehen der Polizei und bestritt, dass seine politische Bewegung die Zerstörungen unterstütze.

Man weiß nicht, was diese Frau gewählt hat – aber Paris wird beispielsweise links regiert Weiße (vermeintlich) liberale Frauen dieses Alters wählen üblicherweise Parteien, die diese Plünderer in Land holen und die Polizei in ihren Rechten beschneiden https://t.co/nlm7WUubcx — Jochen Berlin (@jochen_berlin) October 18, 2026

Macron spricht von „Wut und Scham“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wandte sich am Sonntagabend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Die Bilder der Gewalt lösten bei ihm „Wut und Scham“ aus, erklärte er. Die Angriffe auf Geschäfte, öffentliche Einrichtungen und Polizisten seien durch nichts zu rechtfertigen.

Macron kündigte eine konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen an. Die Behörden sollen zudem zusätzliche Möglichkeiten erhalten, Versammlungen zu untersagen, wenn weitere Gewalttaten drohen. Den von Teilen der Opposition geforderten Ausnahmezustand verhängte der Präsident nicht.

In Paris waren am Sonntag fast 1.000 Mitarbeiter der Stadtreinigung damit beschäftigt, Trümmer, Glasscherben und ausgebrannte Fahrzeuge zu beseitigen. Geschädigte Ladenbesitzer begannen, die Schäden aufzunehmen. Allein beim Handelskonzern Carrefour wurden nach Unternehmensangaben 50 Filialen beschädigt, davon 20 geplündert. Auch am Montag dauern die Ermittlungen gegen die Festgenommenen an. Der vollständige Sachschaden ist noch nicht beziffert. (rr)