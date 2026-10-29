Wien: Syrer greift joggenden Polizisten mit Küchenmesser an

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WIEN. Ein 29jähriger Syrer hat in Wien einen Polizisten außer Dienst mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Der 37jährige Beamte war am Dienstagnachmittag im Stadtbezirk Ottakring joggen und machte gegen 14.45 Uhr in einer Hauseinfahrt Dehnübungen. Plötzlich näherte sich ihm ein unbekannter Mann mit einem Messer in der Hand und griff ihn wortlos an.

Der Polizist setzte sich heftig zur Wehr und schrie um Hilfe. Während des Kampfes brach die Klinge des Küchenmessers mehrfach ab. Nach Angaben der Polizei verhinderte die Gegenwehr des Beamten gemeinsam mit der beschädigten Tatwaffe offenbar schwerere Verletzungen.

Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung der U-Bahn-Station Ottakring. Der verletzte 37jährige wurde von der Rettung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort stellten Polizisten das Küchenmesser sicher. Laut Berichten hatten sich Täter und Opfer zuvor nicht gekannt. Hinweise darauf, dass der Angreifer wusste, dass es sich bei dem Jogger um einen Polizisten handelte, liegen bislang nicht vor.

Syrer gesteht Angriff

Eine genaue Personenbeschreibung und Aufnahmen einer Überwachungskamera führten die Ermittler wenig später auf die Spur des Verdächtigen. Beamte nahmen ihn fest. Wie aus einer Pressemitteilung der Wiener Polizei hervorgeht, besitzt der Festgenommene die syrische Staatsbürgerschaft.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann geständig, machte jedoch keine Angaben zu seinem Motiv. Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA machte er einen psychisch angeschlagenen Eindruck. Ob eine psychische Erkrankung vorliegt, ist allerdings nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung des Verdächtigen in eine Justizanstalt an. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib und Leben. (rr)