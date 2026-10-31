Wie viel Trump will Amerika?

Anzeige

Beinah täglich zeigt die Trump-Regierung neuen Polit-Elan. So präsentierte Donald Trump am Montag „stolz“ eine Initiative zur Anwerbung und Bindung von Pflegekräften für Pflegeheime im Umfang von über 250 Millionen Dollar. „Diese Initiative auf Bundes- und Landesebene wird landesweit Tausende und Abertausende von Pflegekräften und Pflegestudierenden unterstützen, darunter auch diejenigen, die in ländlichen Gemeinden tätig sind“, so Trump.

🚨 IT’S OFFICIAL: President Trump is taking action to surge $250 MILLION DOLLARS for hiring 5,000 NEW NURSES in elder care nationwide “Including right here in the Great State of FLORIDA.” ☀️ 👏🏻 This is a president who gets sht done! Florida has a LOT of elderly people and they will be overjoyed that 47 very much about them And they will be voting RED! https://t.co/m3ZE0ZSjpG — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 23, 2026

Denn er weiß genau: Bei den Zwischenwahlen am 3. November beurteilen die Wähler die Partei des Präsidenten häufig danach, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Damit ist Donald Trump zugleich das größte Kapital der Republikaner, aber auch ihre prägende Belastung. Die Partei muss ihre Regierungsbilanz verteidigen, ohne die Wahl zu einem Referendum über den Präsidenten werden zu lassen.

Zugleich muss sie die Wählerschaft davon überzeugen, dass sich die Wirtschaft, der Krieg mit Iran und die Entscheidungen der Regierung in die richtige Richtung entwickeln. Unter den derzeitigen Bedingungen ist das ein schwieriges Unterfangen: Die Stimmung unter den Wählern ist schlecht. Fast drei Viertel der Amerikaner sind der Meinung, dass sich das Land auf dem falschen Kurs befindet; unter jungen Menschen sind die Werte noch schlechter.

Eine loyale Basis kann den Republikanern in sicheren Wahlkreisen und traditionell republikanischen Bundesstaaten Rückhalt geben, aber nicht jeden umkämpften Sitz sichern. Die Wirtschaft ist die unmittelbarste Bewährungsprobe. Die Republikaner argumentieren, Steuersenkungen, Deregulierung und die Förderung der Energieproduktion würden Investitionen und Wachstum ankurbeln.

Hohe Preise und Zölle belasten die Republikaner

Doch Versprechen künftigen Wohlstands konkurrieren mit den gegenwärtigen Kosten für Lebensmittel (laut dem Washington Examiner plus 3 bis 4 Prozent in Trumps Amtszeit), Miete (ca. 5,5 Prozent), Versicherungen (teils plus 50 Prozent), Kraftstoff (30 bis 40 Prozent) und Kredite (6,5 bis 7,5 Prozent). Selbst wenn die Inflation nachlässt, bleiben die Preise hoch. Die Wähler werden die Regierung vermutlich weniger danach beurteilen, wie schnell die Preise steigen, als danach, ob die Haushaltskosten noch zu bewältigen sind.

Zölle erschweren die Argumentation. Die Republikaner stellen sie als Druckmittel dar, um die heimische Industrie zu schützen, mit Handelspartnern zu verhandeln und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu verringern. Zugleich verteuern Zölle jedoch importierte Waren und die Bauteile, die in der heimischen Produktion verwendet werden. Die Regierung mag sie als Investition in die nationale Stärke bezeichnen – Verbraucher sehen an der Kasse eine zusätzliche Belastung. Zölle sind weithin unpopulär.

Der Krieg mit Iran verknüpft die Außenpolitik unmittelbar mit den Kraftstoffkosten und der wirtschaftlichen Unsicherheit. Die Republikaner können argumentieren, nationale Sicherheit lasse sich nicht auf den Benzinpreis reduzieren und ein Präsident müsse bereit sein, militärische Gewalt einzusetzen. Doch wenn ein weiterer Konflikt im Nahen Osten länger dauert oder teurer wird als erwartet, lässt sich dieses Argument schwerer vermitteln. Republikanische und unabhängige Wähler müssen die Ziele der Regierung nicht unbedingt ablehnen, könnten aber dennoch an ihrer Strategie, der Dauer des Einsatzes oder seinen Kosten zweifeln.

Trumps Migrationspolitik schreckt Wechselwähler ab

Trump ist weiterhin der wirkungsvollste Wahlkampfhelfer und Spendensammler der Partei und eine wichtige Energiequelle für jene Wähler, die ihn als Kämpfer gegen Institutionen sehen, denen sie misstrauen. Seine Kundgebungen können lokalen Wahlkämpfen Aufmerksamkeit verschaffen und überzeugte Republikaner mobilisieren.

Doch seine starke Präsenz macht es für Kandidaten schwierig, sich von der Regierung zu distanzieren. In Wahlkreisen, in denen Trump beliebt ist, kann die Nähe zu ihm Loyalität signalisieren. In umkämpften Wahlkreisen möchten Kandidaten womöglich lieber über Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung oder öffentliche Sicherheit sprechen, statt jede Entscheidung des Präsidenten verteidigen zu müssen. Je stärker Trump die Nachrichtenlage beherrscht, desto weniger Kontrolle haben die Kandidaten darüber, was den Wahlkampf bestimmt.

Umfragen veranschaulichen die Herausforderung. Jüngste landesweite Erhebungen zeigen, dass Trumps Zustimmungswerte auf neue Tiefstände zwischen 31 und 36 Prozent gesunken sind, während die Ablehnung auf 59 bis 67 Prozent gestiegen ist. Die Zustimmung zum Präsidenten entscheidet zwar nicht über jeden Wahlkampf um einen Sitz im Repräsentantenhaus, prägt aber das Umfeld, in dem die Kandidaten antreten müssen. Zugleich stellt sich die Frage, wem die Entscheidungen der Regierung nützen.

Einwanderung bleibt eines der stärksten Themen der Republikaner. Die Partei kann an die Sorgen in der Bevölkerung über Grenzkontrollen, die Durchsetzung des Rechts und die nationale Souveränität anknüpfen. Doch die Forderung nach sicheren Grenzen bedeutet nicht automatisch Zustimmung zu jeder Methode der Durchsetzung. Razzien, Inhaftierungen oder die Trennung von Familien können Wähler abschrecken, wenn das Vorgehen überzogen, wahllos oder losgelöst von der öffentlichen Sicherheit wirkt. Viele Wähler haben den Eindruck, dass die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze zu Lasten wirtschaftlicher Stabilität und Fairness geht – auch von Unternehmen, die auf günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen sind.

Republikaner stehen vor strategischer Richtungsentscheidung

Sollten die Republikaner das Repräsentantenhaus verlieren und den Senat behalten, wäre das keine vollständige Niederlage. Die Partei würde jedoch die Kontrolle über die gesamte Gesetzgebungsagenda verlieren. Die Demokraten haben bereits angekündigt, die Regierung zu untersuchen und die Haushaltsdebatten zu prägen. Ein republikanisch kontrollierter Senat könnte jedoch weiterhin die Nominierungen für Richterämter und Regierungspositionen absichern. Entscheidend ist nicht nur, wie viele Sitze verloren gehen, sondern auch, welche Befugnisse bei welcher Partei verbleiben.

Bei den Unterstützern außerhalb der offiziellen Wahlkampagnen haben die Republikaner einen erheblichen Vorteil. Allein Elon Musk dürfte mehr als 400 Millionen Dollar geben, um republikanische Kandidaten zu unterstützen. Mit diesem Geld lassen sich Kandidaten im Gespräch halten und Wahlkämpfe auf für die Partei günstige Themen ausrichten. Doch Werbung kann ein schwaches wirtschaftspolitisches Argument nicht überzeugend machen, wenn die Alltagserfahrung der Wähler eine ganz andere ist. Wenn Bezahlbarkeit im Mittelpunkt stehen, können hohe Spenden zudem die Frage aufwerfen, wessen Interessen die Partei vertritt.

Die Republikaner stehen vor einer klaren Wahl: Entweder verteidigen sie die Bilanz der Regierung oder sie machen die Wahl zu einer Auseinandersetzung mit den Demokraten. Der erste Ansatz kann jene Wähler mobilisieren, die eine Fortsetzung von Trumps Programm wünschen. Zugleich macht er die Partei für die Kosten von Zöllen, Krieg und Wirtschaftspolitik verantwortlich. Der zweite Ansatz kann vor höheren Steuern, mehr Ausgaben und einer schwächeren Durchsetzung der Grenzkontrollen unter demokratischer Führung warnen.

Hohe Wahlbeteiligung könnte der GOP helfen

Doch ein Wahlkampf, der sich ausschließlich auf die Opposition konzentriert, könnte wie ein Eingeständnis wirken, dass die Republikaner ihre eigene Bilanz nicht verteidigen können. Sie müssen erklären, wie ihre Politik das Leben der Menschen verbessert – und nicht nur, warum die Wähler die Alternative fürchten sollten. Die stärksten Kandidaten werden versuchen, beides zu tun.

In einer Partei, in der die Loyalität zu Trump oft als Test der politischen Zugehörigkeit gilt, ist das jedoch schwierig. Auf die landesweite Debatte haben lokale Kandidaten wenig Einfluss. Sie müssen den Wählern aber zeigen, dass sie ihre Wahlkreise vertreten können und nicht bloß die landesweiten Wahlkampfbotschaften wiederholen.

Im günstigsten Fall gelingt es den Republikanern, mit einer hohen Wahlbeteiligung, ihrer vorteilhaften Ausgangslage bei den Senatswahlen, wirksamer Werbung und einem Fokus auf Einwanderung und öffentliche Sicherheit die prognostizierten Verluste zu begrenzen. Lokale Kandidaten könnten besser abschneiden als die landesweiten Umfragen erwarten lassen, und manche Wähler, die mit Trump unzufrieden sind, könnten der Partei dennoch aus Loyalität die Treue halten. Die Zwischenwahlen werden zeigen, ob das auf Trump ausgerichtete politische Bündnis auch Menschen außerhalb der eigenen Reihen noch davon überzeugen kann, dass es regieren kann – und dass eine Machtübergabe an die Demokraten riskant wäre.