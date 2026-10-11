Wie sich Schwedendemokraten nach der Wahl zerstreiten

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Es war rekordverdächtig. Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 hatten die Schwedendemokraten (SD) noch nie eine Parlamentswahl verloren. Erst am 13. September 2026. Vier Jahre der Stützung einer Regierung, die laut dem Chefunterhändler der SD, Gustav Gellerbrant, nach den Tidö-Verhandlungen von 2022 „unsere gesamte Migrationspolitik gekauft hat“, führten zu einem unerwarteten Ergebnis. Trotz ihres Einflusses belohnten die Wähler die Schwedendemokraten nicht; stattdessen honorierten sie die Regierungsparteien.

Es ist paradox. Die Wahl 2022 war eine Abstimmung über die Neugestaltung der Kriminalitäts- und Migrationspolitik. Zwei Bereiche, in denen die Schwedendemokraten seit ihrem Einzug ins Parlament vor 16 Jahren stark Druck ausgeübt und ein Monopol innegehabt hatten. Nun, da viele Reformen umgesetzt sind, verliert die Partei an Boden, während die Regierungsparteien zulegen.

In Schweden gilt es als allgemein anerkannte Tatsache, dass die Erfolgsgeschichte der Schwedendemokraten niemals hätte geschrieben werden können, hätten sie nicht all die Jahre an diesen Themen festgehalten. Doch die Geschichte darüber, wie es den Schwedendemokraten gelang, an der Bildung einer Regierung mitzuwirken, die den Kurs des Landes umgekehrt hat, hätte ebenso wenig geschrieben werden können, hätte sich die Partei nicht den anderen Parteien angenähert und unpopuläre Positionen wie den Austritt aus der EU und der Nato aufgegeben.

Kritiker wollen keine weitere Aufweichung der Inhalte

Und in diesem Dilemma zwischen Pragmatismus und Idealismus befindet sich die Partei nun nach dem Wahlabend. Alle fragen sich, was schiefgelaufen ist und was besser hätte laufen können. In vielerlei Hinsicht ist die Debatte nach der Wahl zu einem Stellvertreter für die weitaus größere Frage geworden: Welche Rolle spielen die Schwedendemokraten künftig in der schwedischen Politik?

Kurz gesagt, die Partei verfolgt zwei unterschiedliche Linien: der gemäßigteren Fraktionen und der radikaleren. Innerhalb der Schwedendemokraten werden sie als „Normalisierungslinie“ und „Differenzierungslinie“ bezeichnet. Die Normalisierungslinie möchte weiterhin „die Ecken und Kanten glätten“, um mit den anderen rechten und liberalen Parteien auszukommen. Ihre Anhänger sind in der Regel weniger ideologisch motiviert und eher allgemein mitte-rechts orientiert.

Die Differenzierungslinie hingegen sieht die Identität der Partei als Oppositionskraft als zentral an. Die Partei hat in mehreren Fragen, die über die Migrations- und Kriminalitätspolitik hinausgehen, Recht behalten. Das ganze Land hat sich an ihre Darstellung der Probleme angepasst. Für Anhänger der Profilierungslinie ist dies ein Zeichen dafür, dass man seine Meinung zu sensiblen Themen niemals abschwächen sollte, da man mit der Zeit Recht behalten wird.

Viele Ex-Schwedendemokraten-Wähler wurden Nichtwähler

Was das Wahlergebnis betrifft, so ist das Normalisierungslager der Ansicht, dass die Partei 3,3 Prozentpunkte aufgrund von Kommunikationsfehlern verloren hat. Zum einen sei das Wahlkampfmaterial zu „provinziell“ gewesen. Es sei zudem unklug gewesen, über ein Verbot des Hidschabs statt des Niqabs zu sprechen, der in mehreren europäischen Ländern bereits verboten ist, und es habe nicht geholfen, dass die Parteipersönlichkeit Richard Jomshof ein Buch über den Islamismus veröffentlichte und zu dessen Promotion durch das Land tourte.

Man vertritt die Ansicht, dass solche Äußerungen und dieser Stil Wähler abschrecken, sowohl säkulare Muslime als auch Stadtbewohner, nicht zuletzt Frauen. Um weiter zu wachsen, so argumentieren sie, müsse sich die Partei stärker in Richtung der politischen Mitte bewegen.

Was gegen ihre Hypothese spricht, sind die Statistiken. Den meisten Berichten zufolge verlor die Partei viele Wähler an die Wahlenthaltung. Einige wenige entschieden sich stattdessen dafür, für Kleinstparteien wie die Alternative für Schweden zu stimmen. Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die Partei einen Nettoverlust zugunsten der Mitte-Rechts-Parteien erlitten hat.

Schon lange brodelt es unter der Decke

Die Kritik des Lagers der „Besonderheit“ zielt in die diametral entgegengesetzte Richtung. Zu ihnen gehört die Parteipersönlichkeit Tobias Andersson. Er erklärte unmittelbar nach der Wahl, die Rechte habe verloren, weil die Regierung während der Legislaturperiode über 200.000 Staatsbürgerschaften an Menschen aus muslimischen Ländern vergeben habe, noch bevor das neue Staatsbürgerschaftsgesetz in Kraft treten konnte. Darüber hinaus argumentieren andere Vertreter desselben Lagers, die Partei habe unter anderem in der heiklen Frage der Jagdwaffen sowie bei der Aufhebung aller unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen zu große Zugeständnisse gemacht.

Insgesamt befürchtet das Lager der „Besonderheitsverfechter“, dass die Zugeständnisse der Partei an die Regierung signalisieren, sie entwickle sich zu einer etablierten Partei. Es war nicht hilfreich, dass Parteichef Jimmie Åkesson Äußerungen machte, die darauf hindeuteten, es würde ihm nichts ausmachen, wenn Schweden eines Tages einen muslimischen Ministerpräsidenten hätte. Dies wurde zu einem wichtigen Diskussionsthema im Internet, und teilweise aus diesem Grund haben mehrere politische Influencer begonnen, ihre Anhänger dazu aufzufordern, für kleinere Parteien zu stimmen.

Heute zieht die Partei sowohl ideologisch als auch strategisch in unterschiedliche Richtungen. Der Grund dafür liegt gerade darin, dass die Partei seit 1988 bei jeder Wahl gewachsen ist. Sie benötigte nie viel Strategie oder Abwägung; Entscheidungen wurden stattdessen oft eher nach dem Bauchgefühl einzelner Parteiführer getroffen als entlang ideologischer Linien. Dank dessen wurden einige Siege errungen, aber es entstanden auch strukturelle Spannungen.

Die Wahlniederlage hat das, was unter der Oberfläche brodelte, zum Überkochen gebracht. Infolgedessen fordern Stimmen innerhalb der Partei eine neue ideologische Ausrichtung, während andere davor warnen, dass dies die Partei weiter nach rechts ziehen würde.

SD kann sich nicht mehr dem Richtungsstreit entziehen

Unabhängig davon, welche Sichtweise man überzeugender findet, ist es eine Tatsache, dass die Partei ihren eigenen Wählern heute bestimmte ungelöste Fragen zu wichtigen Themen hinterlassen hat. Stattdessen haben Parteipolitiker nach ihren eigenen Überzeugungen gehandelt und dabei die Wähler in unterschiedliche Richtungen in die Irre geführt. Dies reicht von der Geburtenkrise über den demographischen Wandel des Landes und die Frage der Remigration bis hin zur tatsächlichen Haltung der Partei zum Islam, zur Frage, wie das Gesundheitswesen wieder funktionsfähig gemacht werden soll, und dazu, wie Schweden sich gegenüber den USA, Israel und der EU verhalten soll.

Die Entscheidungen, die in diesen Fragen getroffen werden, führen unweigerlich dazu, dass sich die Wählerschaft verlagert. Wenn sich die Partei weiter nach rechts bewegt, riskiert sie, ihre Beziehung zu ihren Mitte-Rechts-Regierungspartnern zu belasten. Bewegt sie sich jedoch in Richtung Mitte, eröffnet sie stattdessen einer kleineren Partei Raum, sich im Vorfeld der Wahl 2030 zu stärken.

Diese schicksalhaften Entscheidungen sind es, die die Partei am meisten fürchtet. Es ist etwas, das sie bisher aufgeschoben hat. Und für Schweden ist dies eine weitaus folgenreichere Frage als die, wer die Wahl im vergangenen Monat gewonnen hat.

Aus der JF-Ausgabe 42/26.