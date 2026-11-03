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Im Schatten des Irankrieges: Wie Saudi-Arabien und die Emirate um Einfluss am Roten Meer ringen

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Im Schatten des Irankrieges: Wie Saudi-Arabien und die Emirate um Einfluss am Roten Meer ringen

Saudi-Arabien setzt angesichts der wachsenden Rivalität zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf militärische Stärke (Symbolbild).
Saudi-Arabien setzt angesichts der wachsenden Rivalität zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf militärische Stärke (Symbolbild).
Saudi-Arabien setzt angesichts der wachsenden Rivalität zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf militärische Stärke (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Saudi Press Agency
JF-Plus Icon Premium Im Schatten des Irankrieges
 

Wie Saudi-Arabien und die Emirate um Einfluss am Roten Meer ringen

Die VAE und Saudi-Arabien leiden gleichermaßen unter den Folgen des Irankriegs. Doch statt zusammenzurücken, verschärfen sie ihre Rivalität, indem sie am Horn von Afrika konkurrierende Kräfte unterstützen, und damit die Konflikte in der Region weiter anheizen.

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Saudi-Arabien setzt angesichts der wachsenden Rivalität zu den Vereinigten Arabischen Emiraten auf militärische Stärke (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Saudi Press Agency
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