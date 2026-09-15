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Großbritannien: Wie Labour Nigel Farages „Kriegskasse“ ausplündern will

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Großbritannien: Wie Labour Nigel Farages „Kriegskasse“ ausplündern will

Reform-UK-Chef Nigel Farage in einem Panzer: Noch nur bedingt abwehrbereit. Foto: picture alliance / empics | Adam Davy
Reform-UK-Chef Nigel Farage in einem Panzer: Noch nur bedingt abwehrbereit. Foto: picture alliance / empics | Adam Davy
Reform-UK-Chef Nigel Farage in einem Panzer: Noch nur bedingt abwehrbereit. Foto: picture alliance / empics | Adam Davy
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Wie Labour Nigel Farages „Kriegskasse“ ausplündern will

Millionen Pfund für Mr. Brexit: Nigel Farages Reform UK will mit dem Geldsegen zweier Krypto-Milliardäre den nächsten Wahlsieg sichern. Doch die linke Regierung wittert einen Skandal.

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Reform-UK-Chef Nigel Farage in einem Panzer: Noch nur bedingt abwehrbereit. Foto: picture alliance / empics | Adam Davy
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