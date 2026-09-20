Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nato-Ostflanke: Wie kampfbereit ist die Bundeswehrbrigade in Litauen?

Nato-Ostflanke: Wie kampfbereit ist die Bundeswehrbrigade in Litauen?

Nato-Ostflanke: Wie kampfbereit ist die Bundeswehrbrigade in Litauen?

Nach und nach erhält die Bundeswehrbrigade in Litauen neues Personal (Archivbild).
Nach und nach erhält die Bundeswehrbrigade in Litauen neues Personal (Archivbild).
Nach und nach erhält die Bundeswehrbrigade in Litauen neues Personal (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Heiko Becker
JF-Plus Icon Premium Nato-Ostflanke
 

Wie kampfbereit ist die Bundeswehrbrigade in Litauen?

Die Bundeswehrbrigade in Litauen ist nicht bloß ein Prestigeprojet. Wenn es hart auf hart kommt, soll sie mit den Nato-Partnern die Ostflanke sichern. Um das gewährleisten zu können, braucht die Truppe unbedingt zwei Dinge.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Nach und nach erhält die Bundeswehrbrigade in Litauen neues Personal (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Heiko Becker
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles