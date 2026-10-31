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JF-Serie: Wie die EU im Namen der „Grundrechte“ ihre Mitglieder entmachtet

JF-Serie: Wie die EU im Namen der „Grundrechte“ ihre Mitglieder entmachtet

JF-Serie: Wie die EU im Namen der „Grundrechte“ ihre Mitglieder entmachtet

Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Wer sich anpasst, wird großzügig belohnt. Foto: picture alliance / AP Photo/Virginia Mayo | Virginia Mayo
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Wer sich anpasst, wird großzügig belohnt. Foto: picture alliance / AP Photo/Virginia Mayo | Virginia Mayo
Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Wer sich anpasst, wird großzügig belohnt. Foto: picture alliance / AP Photo/Virginia Mayo | Virginia Mayo
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Wie die EU im Namen der „Grundrechte“ ihre Mitglieder entmachtet

Ob Kinderschutz in Ungarn oder Homo-Ehe in Polen: Die EU missbraucht ihre Grundrechtsklausel, um ihren Mitgliedern das letzte Stück Souveränität zu nehmen. Der vierte und letzte Teil der JF-Serie „Die stille Entmachtung der Nationalstaaten“.

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