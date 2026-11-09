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Kriege und Handelskonflikte: Wie beeinflusst Trumps Wahlniederlage seine Außenpolitik?

Kriege und Handelskonflikte: Wie beeinflusst Trumps Wahlniederlage seine Außenpolitik?

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Nach der Midterm-Wahlschlappe muss US-Präsident Donald Trump mit Widerstand im Kongress rechnen.
Nach der Midterm-Wahlschlappe muss US-Präsident Donald Trump mit Widerstand im Kongress rechnen.
Nach der Midterm-Wahlschlappe muss US-Präsident Donald Trump mit Widerstand im Kongress rechnen. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
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Wie beeinflusst Trumps Wahlniederlage seine Außenpolitik?

Der Wahlsieg der Demokraten schränkt Trumps Handlungsspielraum ein. Allerdings dürfte der neue Kongress den außenpolitischen Kurs des Präsidenten nur begrenzt verändern können. Was bedeutet das beispielsweise für den Irankrieg? Eine Einschätzung von Seyed Alireza Mousavi.

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Nach der Midterm-Wahlschlappe muss US-Präsident Donald Trump mit Widerstand im Kongress rechnen. Foto: picture alliance / AP Photo/Jacquelyn Martin | Jacquelyn Martin
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